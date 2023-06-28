遠傳電信併亞太要再等 公平會延長審議期 12:532023/06/28 工商 傅沁怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對遠傳電信擬吸收合併亞太電信，公平會決定延長審議期間案。公平會表示，因審議必要，依公平交易法第11條第7項但書規定，延長審議期間60個工作日至9月14日，並以書面通知申報事業。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 延續布林肯訪中對話 美副國務卿致電中駐美大使 美國共和黨籍國會議員 促美廢除與中方的科技協定 中國大陸正式接受世貿組織《漁業補貼協定》議定書 #審議 #公平會 #延長 #遠傳電信 #亞太 也許您會感興趣 推薦閱讀 在野批綠營趁休會強行排審鏡電視案 劉世芳反問藍「這1句」 11:152023/06/28 政治 義大利吃秤砣退出一帶一路 陸部長續會在野左派 09:422023/06/28 國際 炎亞綸捲不雅片淚崩 神隱6天悄做這事網：還是在意前途 09:412023/06/28 娛樂 信義房屋成ESG、公司治理資優生 創辦人周俊吉歸功於這件事 09:262023/06/28 財經 遠東新股東會 徐旭東：以先進技術建構永續與客戶共享低碳價值 10:472023/06/28 財經 《紡纖股》遠東新綠電資本支出無上限 「能耗雙控」達成碳中和 12:282023/06/28 財經 鏡電視換董、上架兩案都過關 NCC強渡關山 12:372023/06/28 財經 服貿議題遭圍剿 柯文哲喊話執政者：別利用社運創傷延續政權 12:202023/06/28 政治 硬闖關！NCC今排審鏡電視案 在野立委衝現場抗議 09:242023/06/28 政治 審查委員確診仍排審鏡電視案 陳椒華怒批陳耀祥護航 10:032023/06/28 政治 中越防長會 陸專家：美航母無法攪起滔天巨浪 09:582023/06/28 兩岸 《國際金融》瑞銀揮刀 據報裁員瑞信半數員工 10:382023/06/28 財經 影》立委轟NCC護航鏡電視 衝現場抗議竟被擋門外 10:452023/06/28 政治 《國際產業》又有兩巨頭喊+1 特斯拉充電技術可望「一統天下」 11:282023/06/28 財經 週刊爆Kolas不倫戀有玄機？！網一查驚呆：鏡電視今闖關 09:072023/06/28 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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