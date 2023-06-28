搶攻父親節孝親感恩商機，85度C今年以「父是山」為主題，推出4款平價造型蛋糕，給老爸不一樣驚喜。7月6日起至8月5日門市現場預購父親節主題蛋糕，即享85折優惠。7月6日至8月8日凡85Cafe APP會員，單筆不限品項消費滿500元，結帳報會員電話，就能抽1萬元旅遊基金，總共20位名額，20萬現金大放送，85度C將於8月10日在官方粉絲專頁，公布中獎名單，預計活動檔期間全台可售出3.6萬個主題蛋糕。

此外，歡慶19周年，85度C亦將推出不同優惠，8月5日大杯咖啡第二杯25元，8月1日至8月4日APP跨店取大杯拿鐵及招牌買4送2。8月1日至8月8日長條蛋糕任選2入349元，（離島任選2入369元）。

85度C父親節主題蛋糕85折後價格從520元到720元不等。其中，「父是山」6吋造型蛋糕85折價520元，宏偉壯麗的富士山，象徵爸爸是每個家庭最堅固的靠山，一旁搭配的純正大吟釀酒瓶巧克力，彷彿一秒來到日式溫泉旅館小酌，無比愜意。蛋糕夾層的抹茶拿鐵奶凍，特別添加產自日本靜岡的抹茶粉，濃郁的茶香味，搭配覆莓慕斯和香草白巧克力慕斯、為整個蛋糕增添了豐富的口感和層次感。

8吋「老子有錢」85折價720元，以巧克力菸斗、白花花的美金鈔票巧克力做擺飾，以巧克力戚風蛋糕為主體，上層的巧克力慕斯嚴選頂級比利時巧克力搭配進口動物性鮮奶油，濃郁滑順，內餡的熱帶布蕾片，則是選用法國Boiron保虹百香果果泥製作，酸酸甜甜超解膩。

8吋「萬能老爸」85折價720元，蛋糕上超仿真的手工具有鐵鎚、板手，逼真又精緻，這款蛋糕特別使用Galbani義大利最優質的瑪斯卡邦乳酪製成雙起士慕斯，包覆著香濃的巧克力戚風蛋糕，內餡搭配著由85度C咖啡豆所製作的拿鐵奶凍和蜜核桃，整體奶香味濃郁卻不膩口。

6吋「超能老爸」85折價520元，巧克力慕斯及奶茶奶凍添加頂級比利時巧克力，海鹽乳酪慕斯則選用Galbani義大利頂尖瑪斯卡邦乳酪及進口動物性鮮奶油，巧克力及乳酪的濃郁滋味與草莓布蕾交織酸甜滋味。