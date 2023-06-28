綜合陸港媒體28日報導，復星醫藥、松禾資本、DCM中國、SIG、老虎基金、順為資本等知名投資機構，均為藥師幫的基礎投資者。

而在公開發售階段，藥師幫營收為人民幣（下同）143億元、GMV378億元、市占率大陸第一，這些標籤吸引了5.6倍的市場認購，成為近期港股市場難得一抹亮色。

但市場人士表示，今年大陸的北森科技、珍酒李渡赴港上市，發行價都是「貼地飛行」，且掛牌後股價依舊重挫，再加上藥師幫「增收不增利」，營收達到143億元，但三年虧損25.7億元。未來市場走勢如何，還有待時間檢驗。