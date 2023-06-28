50歲的吳女士（右一）三年前突發肺動脈栓塞，透過新一代超音波震碎血栓導管治療，恢復至今良好。（馮惠宜攝）

50歲的吳女士生活作息正常，還熱愛運動養生，三年前爬樓梯時忽然上氣不接下氣，輾轉到中國附醫急診，經胸部電腦斷層，訝發現其雙側的肺動脈栓塞，棘手的是若採傳統的靜脈注射溶栓藥，有高出血風險，開胸取栓手術死亡率也極高，經和病人充份討論後，改採新一代超音波震碎血栓導管治療，她也在術後第六天順利出院，恢復至今良好。

吳女士可以說是相當注重養生，無三高病史，且平日保持運動跑步健身，作息正常，只是三年前爬樓梯時，忽然呼吸短促，且上氣不接下氣，經同事提醒，才積極就醫，經轉介由中國醫藥大學附設醫院由心臟血管系周邊血管科主任徐中和治療。

經評估後，採新式超音波震碎血栓導管治療，局部麻醉後將導管直接置放在肺動脈，再以超音波的能量配合溶栓藥物來震碎血栓，吳女士血栓清除率達9成以上，施打的溶栓藥物劑量約傳統治療的5分之1，腦出血的風險極低，相對安全的治療。

徐中和指出，急性肺動脈栓塞是指血塊將輸血血液到肺部的血管塞住的情況，肺動脈遭到血塊堵塞後，血液很難從心臟順利的打入肺臟，會造成全身血壓下降，缺氧的現象，嚴重急性肺栓塞若併發循環系統休克，死亡率超過50％，因此需快速投入精準診斷和正確治療。

徐中和說明，治療肺栓塞的方式，傳統是藥物治療與傳統開刀手術，新一代的治療，是以微創導管進行抽吸血栓，病人只有進行局部麻醉，依靠醫療科技透過導管吸出體積較大的血塊，血栓清除率都在9成以上，施打的溶栓藥物劑量約傳統治療的5分之1，手術的傷口也非常小僅0.2-0.3cm，有助於大幅改善病人預後、降低併發症的發生率，同時也縮短了病人住院天數。