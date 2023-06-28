由新竹市政府、勞動力發展署桃竹苗分署、新竹科學園區管理局合辦的「2023台灣就業通桃竹苗地區就業博覽會」，將於7月1日於新竹市立體育館登場，共計有72家廠商合計釋出超過5000個職缺，想求職、轉職的民眾可把握機會。

市長高虹安表示，此次就業博覽會是今年公部門在新竹市辦理的最大一場聯合徵才活動，鼓勵剛畢業的青年們，事先研究職缺所需專長及工作內容，到活動現場向廠商代表進一步洽詢、參加面試，並預祝求職者都能找到自己心目中的理想工作。

勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛表示，此次徵才活動參與廠商涵蓋半導體產業、製造業、服務業、健康產業等4大類，包含台積電、晶元光電、煙波、杏一醫療等知名企業，希望民眾好好把握。

為了縮短現場等候面試的時間，民眾可以利用台灣就業通「就業媒合系統」，登入並完成報名，即可獲得報名序號，活動當日依序號至廠商攤位面試。此外，參與這次就業博覽會並面試者，即可參加就博抽抽樂活動，有機會抽中iPad10、Switch Lift主機等大獎。

市府勞工處長黃錦源表示，此次活動規畫5大主題區域，包括徵才主題館、職涯探索館、職訓體驗館、多元展售館，及共享主題館等特色區域。

其中職訓體驗館除了在現場展示外，也提供給民眾體驗，如VR虛擬體驗、拍貼機等，增加活動的互動性與活潑性。另外，勞工處今年開設的職前訓練班、照顧服務員等多項課程，也歡迎想增進自己、培養第二專長的民眾至新竹市政府攤位詢問或是台灣就業通網站查詢。

勞工處說明，為共襄盛舉，市府勞工處臉書舉辦「留言抽獎獲好禮」活動，只要在6月29日前於活動貼文tag一位朋友，並留言「一起來參加就業博覽會」按讚及分享活動貼文，就有機會抽中頭獎AirPods第3代，或7-11 100元商品卡。

勞工處提醒，就博會將於7月1日（周六）上午10時到下午2時，在新竹市立體育館舉行，最新職缺內容可上台灣就業通查詢。