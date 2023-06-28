Open RAN網路架構透過開放式介面和虛擬化技術，將軟體與硬體分離，為行動通訊業者提供更高的靈活性和敏捷性，同時還可降低成本並增強安全性。Qualcomm QRU100 5G RAN平台是專為5G Open RAN基礎設施而設計的節能、大容量和高效能解決方案。該平台支援在sub 6GHz和毫米波頻率範圍內，進行5G大規模MIMO部署。

透過這項驗證，是德科技為採用Qualcomm QRU100 5G RAN平台來設計各種裝置的廠商，提供虛擬儀器系統架構(VISA)軟體庫，以便跨越任何輸入/輸出(I/O)軟體層，在待測元件(DUT)和測試儀器之間進行高效率的通訊。

是德提供經過Qualcomm Development Acceleration Resource Toolkit全面驗證的儀器和軟體，可大幅提升產品除錯效率，進而加速新裝置的上市時間。

是德無線測試事業群無線解決方案總監Chih Kai Wu表示，藉由提供經Qualcomm Development Acceleration Resource Toolkit驗證的解決方案，協助業者加速透過Qualcomm QRU100 5G RAN平台的Open RAN無線單元進行產品設計與製造。是德科技以軟體為中心的整合式解決方案，可協助製造商和設計人員，準確、快速地驗證其設計，以在快速發展的5G領域中保持競爭優勢。