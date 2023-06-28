為對抗芬太尼毒品危機，舊金山市議員麥德誠擬創全美先例，提案立法要求市內所有藥局販售逆轉鴉片類過量藥物「納洛酮」。但不少民眾認為，清理街道毒品問題才是根本之道。

麥德誠（Matt Dorsey）今天提出法案，規定「所有藥局」必須備有緩解鴉片過量藥物「納洛酮」（naloxone），以此對抗芬太尼毒品（fentanyl）危機。

根據舊金山法醫辦公室的一項調查，2023年前5個月，已有346人因用藥過量死亡，比去年同期高出40%；死亡案例中，79%與芬太尼有關。

麥德誠表示，芬太尼毒品問題是自愛滋病之後，舊金山最嚴重的公衛危機。他說，這創全美先例的法案能成為其他城市的藍圖，甚至擴大到各州政府。

在美國，「納洛酮」鼻噴劑不需要處方箋即可購買，但並非所有藥局都有販售。麥德誠於推特發文指出，根據調查，舊金山20%的藥局沒有「納洛酮」，許多當地藥局已意識到獲取這個「救命解藥」的迫切需求。

麥德誠倡議，所有舊金山居民，都應該要買得到「納洛酮」。他所提的法案，允許藥局在3天內補購兩盒「納洛酮」，否則就要罰款250至1000美元（約合新台幣7752元至3萬1010元）。

舊金山市長布里德（London Breed）上週宣布，警方今年已查獲60公斤芬太尼，這劑量足以造成加州超過3/4的人口喪命。當地媒體認為此說法危言聳聽，質疑政府控制危機的能力。

如今，市議員提出「納洛酮」普及法案，遭致兩極反應。有人回覆推文表示，「毒癮患者會感激你」；許多網友說，「清理街道毒品問題才是解方」。（編輯：馮昭）1120628

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