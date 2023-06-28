鄭伊秀（中）和隊友討論策略。（取自FIBA官網／陳筱琳台北傳真）

在澳洲雪梨進行的亞洲盃女籃賽，中華隊在台北時間28日上午11點半出戰菲律賓隊，跟昨晚（27日）對澳洲一樣，中華隊是先得分的一方，可惜領先並未保持太長時間，上半場打完落後13分的中華隊一路追分，第4節曾追到只剩4分差，可惜差一口氣超車，最終中華隊81比92落敗，苦吞分組預賽3連敗、落到分組第4，無緣參加4強晉級賽，也未能參加奧運資格賽。

本屆亞洲盃女籃與賽8隊先分成兩組進行預賽分組單循環賽，分組第1直接晉級4強也可確定奧運資格賽門票，分組2、3則打4強晉級賽，分組墊底球隊只能打7、8名排名賽。

分在B組的中華隊、菲律賓前兩場都輸球，今天獲勝的一方才能保住爭取4強才有的2024巴黎奧運資格賽門票，中華隊之前兩次和菲律賓在亞洲盃女籃賽的交手，都以大比分差距輕鬆收下勝利，賽前預料也是較有把握的對戰，這次過招開賽雙方打出明快節奏、也相當有活力，昨天（27日）打晚場賽事、今天上午就出賽的中華隊，再度由射手黃鈴娟的三分球為球隊得分開張，首節兩隊投籃命中率都超過5成，菲律賓更是有16投12中高效率，首節打完菲律賓29比20領先。

第2節一開始中華隊曾20比30落後達雙位數，團隊努力追分，該節剩4分34秒中華隊鄭伊秀完成三分打，追到35比38只剩3分差，不過菲律賓又打出一波13比3高潮，尤其中場前命中兩記三分球，前兩節打完中華隊38比51落後13分。

第3節開始中華隊連得4分，力圖能夠扭轉戰局，這節中華隊得分24分也優於前兩節單節得分，不過菲律賓很快透過三分球澆熄中華隊氣焰，這節仍穩住領先，帶著10分領先進入第4節；末節中華隊曾將分差追趕到74比78只剩4分差，不過菲律賓靠著連得6分又要回雙位數，也領先到最後。

中華隊以林育庭21分最高，並有10籃板、7助攻，鄭伊秀、韓雅恩各贊助15分，黃鈴娟13分；菲律賓陣中曾在世新大學就讀過的潔丹妮兒（Jack Animam），此役貢獻16分、15籃板，她也激動落淚，德赫蘇絲（Vanessa De Jesus）25分全場最高，柏納荻諾（Afril Bernardino）18分、10籃板。

籃板或許還是中華隊的問題之一，團隊平均身高175公分略優於平均173公分的菲律賓，但籃板數中華隊34比41小輸。