香港明報28日引述外媒報導，市場分析人士認為，大陸房地產市場在今年5、6月份進一步走軟表明，當前需要有更多的政策支持來穩定房市，以防止因跌勢加劇而演變為崩盤的風險。
報導稱，目前還有萬科、新城控股等房企披露了定增計畫，並等待滬深交易所和證監會批准，其中萬科的擬募資規模就達到150億元，公司於5月收到深交所的定增審核問詢函，並表示申請延至6月29日前提交回覆。
大陸政府在2022年11月結束針對房地產開發商的股票融資禁令後，A股大陸房企的股權再融資出現加速跡象。繼招商蛇口之後，保利發展等四家公司的定增融資計劃已獲得香港證監會同意。上述5家大陸房企獲批的定增募資規模，合計將近人民幣（下同）284億元。
香港明報28日引述外媒報導，市場分析人士認為，大陸房地產市場在今年5、6月份進一步走軟表明，當前需要有更多的政策支持來穩定房市，以防止因跌勢加劇而演變為崩盤的風險。
報導稱，目前還有萬科、新城控股等房企披露了定增計畫，並等待滬深交易所和證監會批准，其中萬科的擬募資規模就達到150億元，公司於5月收到深交所的定增審核問詢函，並表示申請延至6月29日前提交回覆。
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