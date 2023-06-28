香港明報28日引述外媒報導，市場分析人士認為，大陸房地產市場在今年5、6月份進一步走軟表明，當前需要有更多的政策支持來穩定房市，以防止因跌勢加劇而演變為崩盤的風險。

報導稱，目前還有萬科、新城控股等房企披露了定增計畫，並等待滬深交易所和證監會批准，其中萬科的擬募資規模就達到150億元，公司於5月收到深交所的定增審核問詢函，並表示申請延至6月29日前提交回覆。