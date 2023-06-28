派偉俊（左）、婁峻碩有志一同染了一粉、一紅髮色，被稱「火龍果兄弟檔」。（杰威爾音樂提供）

派偉俊推出新歌〈Don’t Waste My Love〉，特別邀來好友婁峻碩助陣，去年派偉俊幫婁峻碩打造多首單曲，兩人成為莫逆之交，今年派偉俊即將發片，身為兄弟的婁峻碩當仁不讓獻聲又「獻身」，助陣合拍MV。有趣的是，兩人同為處女座，對於挑選髮色也「有志一同」，最近因分別染了一紅、一粉的頭髮而被戲稱為「火龍果兄弟檔」，兩人還在MV中化身「暈船特派清潔工」。

提及新歌的創作靈感，派偉俊透露是他與婁峻碩在朋友聚會中玩派對遊戲，輸了遭受懲罰，派偉俊被婁峻碩灌酒後不小心吐出來，婁峻碩脫口說出「欸你不要浪費我的愛」，讓派偉俊腦中迸出旋律及歌詞，兩人在派對結束後趕緊跑去錄音室創作及錄音，花了一個晚上完成了這首歌。

派偉俊推出新歌〈Don’t Waste My Love〉，婁峻碩助陣合唱。（杰威爾音樂提供）

兩人為了化身「最帥清潔工」為凡人回收垃圾，真的前往垃圾場拍攝，導演要求派偉俊把垃圾堆當靠枕並躺在垃圾堆中拍對嘴，儘管自己身後的垃圾都是道具，但遠處的垃圾濃厚臭味仍不段飄散在空氣中，加上聽到老鼠窸窣的叫聲，讓派偉俊留下此生難忘的拍MV回憶！他笑說：「我應該是華語歌壇少數會躺在垃圾堆裡拍MV的歌手吧！」

派偉俊累積了三年創作能量再出輯，首波單曲〈Don’t Waste My Love〉。（杰威爾音樂提供）

派偉俊更在MV扮苦情暈船男，開場就被剛曖昧約會的女生甩包，不過其實派偉俊在現實生活中可說是超級發電機，異性緣頗好的他在高中時曾讓一位女生「暈船」不斷主動示好，只不過「妹有情、郎無意」，派偉俊笑說：「可能因為這位女生不算是我喜歡的型，有感覺到他想討好我，但我不希望讓她誤會，所以當下就冷處理了。」

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