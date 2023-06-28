兆豐中國A股研究團隊表示，中華人民共和國商務部提出舉辦「千縣萬鎮」新能源汽車消費季，包括舉辦消費季系列活動、推動適銷對路車型下鄉、推動售後服務網路基礎建設、推動完善農村充電基礎設施等相關政策。在其中，國務院常務會議提出要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構建高品質充電基礎設施體系，進一步穩定市場預期、優化消費環境，更大釋放新能源汽車消費潛力。中國是在電動汽車的產量或銷量都佔了全球市場的一半以上，這些年來，無論經濟擴張或者是景氣寒冬，中國政府始終不離不棄對電動車給予「政策東風」，電動車電池及其相關供應鏈在交通工具電動化的改革上舉足輕重。

兆豐中國內需A股基金研究團隊表示，電動車是未來移動趨勢，政策扶植中國電動車製造商，電動車製造商迅速崛起，帶動上下游產業鏈逐步成長中，也持續看好消費、金融、科技類的表現空間，建議可聚焦在內需市場的投資機會。

兆豐中國A股研究團隊表示，整體中國股票相對比較便宜，中國經濟系統性的好轉及激勵措施政策計劃，未來成長性值得期待，建議偏好A股市場長線投資的投資人，可以採取分批或定期定額進場配置。