大牙（周宜霈）27日拋出震撼彈，指控11年前遭到前老闆黑人陳建州性騷擾，但黑人隨即發出聲明全盤否認，並表示將委託律師追究法律責任，但網友卻翻出2018年有人在吳宗憲節目爆料，中生代男主持人通吃，更列出該男星的五大線索「形象健康」、「愛老婆」、「愛小孩」、「零緋聞」，被認為與黑人吻合；對此，節目主持人吳宗憲回應了。

陳建州遭指控性騷後，有網友翻出2018年節目《小明星大跟班》曾邀演藝圈蒙面人匿名爆料，其中一位女生表示，某「中生代男主持」偷吃，形容對方「形象健康」、「愛老婆」、「愛小孩」、「零緋聞」，更透露這位男主持人主持節目常常是大堆頭的，且與其中一名固定女來賓「特別要好」，讓一旁的吳宗憲聽到後低頭摀嘴偷笑，還遭大家追問「你已經知道了是不是」？

對此，根據《三立新聞網》報導，吳宗憲被問及當年節目上講的是否為黑人，他則說「不要再逼我了，只是證明我口風真的很緊而已呀，哈哈哈！」至於黑人遭大牙控性騷，他表示，自己並非當事人不能給予意見，希望演藝圈可以平安。

然而，針對大牙的指控，黑人透過律師發出聲明，強調指控內容毫無根據、全屬虛偽不實，將委請律師追究法律責任，而大牙也透過經紀人回應：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心」。

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