說話「燒聲」有救了！69歲王先生是市場攤販，4年前接受食道癌手術後，說話只剩下氣音，雖然接受玻尿酸注射治療，但效果有限，和客人對談都有困難，後來接受新型「可調式甲狀軟骨成形術」，經由術中及術後調整，終於找回飽滿的嗓音，每天唱卡拉OK也不成問題。

馬偕紀念醫院耳鼻喉頭頸外科系喉科主任謝麗君表示，單側聲帶麻痹是常見的嗓音障礙，常見症狀如聲音沙啞、講話出現氣音、發聲特別吃力、音量減小，嚴重時還會伴隨吞嚥困難及嗆食，約3到4成發生在食道癌、甲狀腺、肺部、心臟手術後，另有2到3成原因不明。

謝麗君指出，針對單側聲帶麻痺，採取保守的「嗓音及行為治療」，可能在3到12個月內自然恢復，但若是長久性發聲功能受到影響，可進一步選擇「聲帶注射手術」，注射玻尿酸或自體脂肪等物質，填補聲帶麻痺造成的空隙，但效果是暫時的，約半年到1年需再次注射；至於永久性單側聲帶麻痹者，可選擇持久度與穩定度較佳的「甲狀軟骨成形術」。

馬偕醫院率先亞洲與全球同步參加「可調式甲狀軟骨成形術」臨床試驗。謝麗君說明，傳統的植入物需要醫師自行雕刻，高度仰賴醫師技術，且術後無法調整，而新型的植入物可在術中、術後調整，找回聲音的最佳狀態。該款醫材由台灣醫師發明，目前已取得歐盟及我國醫材證。

該臨床試驗在台灣收案16名單側聲帶麻痺患者，年齡介於42歲到75歲，追蹤時間最長是3年2個月。69歲王先生是市場攤販，4年前接受食道癌手術，導致左側聲帶麻痺合併聲門閉鎖不全，經玻尿酸注射治療效果不如預期，後來接受新式手術，術後2年情況良好，聲音宏亮，還可以天天唱卡拉OK。

謝麗君說明，「可調式甲狀軟骨成形術」做法是在軟骨上開口、放入矽膠植入物，縮小聲帶縫隙；病患在手術過程中維持清醒並嘗試發聲，幫助醫師調整聲音，手術時間約2小時，當天就可以正常進食和講話。

謝麗君說，由於患者聲帶周邊組織會水腫，手術中可能覺得調整到最佳狀態，但聲帶組織逐漸消腫後，聲音可能沒有手術時這麼完美，可以透過超音波定位並注射生理食鹽水，持續調整植入物，以達到最滿意的聲音狀態。