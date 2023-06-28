《科技紫微網》運勢專欄指出生肖屬牛、虎、馬、雞、狗做事情非常有實力，但容易因為顧慮多或太過相信自己，導致誤判局勢無法正常發揮，因此錯失良機，其中生肖雞重視利益，若無法幫自己帶來益處就會失去興趣，因此當機會來臨時，容易因太過計較得失，無法好好展現實力。

▍生肖牛：悶頭做事、太過保守

生肖牛的能力是毋庸置疑的，他們做事總是腳踏實地絕不偷懶，但這種踏實屬於埋頭苦幹，而且有強烈保守屬性，當需要做判斷時，總會先想到要自保，缺乏創新眼光，影響對未來局勢的判斷力。

▍生肖虎：自信過滿、容易自負

生肖虎的實力在年輕時就得以展現，使他們做事非常順遂，但這也為後續發展埋下了隱患。自信心過強往往太過自負，即便有判斷局勢的能力、不缺身邊人擬訂策略，但有時卻會因固執己見而誤判局勢，導致失利。

▍生肖馬：眼光過高、細節致命

生肖馬總是眼光過高，野心強大，因此容易忽略一些看似微小但很有力量能決定勝負的細節，建議把目光放回眼前局勢，不要忽視覺得不重要的事物，就能發揮實力，也不容易誤判局勢。

▍生肖雞：眼界受限、難顧全大局

生肖雞較看重利益，若事情無法對自己有益處，他們往往會失去興趣。當這一點放到判斷局勢上時，明明有實力能大展身手的他們，卻容易因太過計較得失，導致才華無法好好發揮。

▍生肖狗：心軟意慈、容易受干擾

生肖狗做事凡事以穩定為主，且很能認真傾聽他人意見，讓他們能快速成長、實力越來越強大；但另一方面，當他們需做局勢判斷時，容易因別人的意見而改變主意，導致出現錯誤，無法良好發揮才能。