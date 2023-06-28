新竹市年度國樂盛事「2023竹塹國樂節」《風城樂旅》將於7月1日起登場，由新竹青年國樂團藝術總監劉江濱領銜，邀請國內眾多國樂團、指揮名家及獨奏家，連續4周辦理13場室內外音樂會及推廣活動。

文化局表示，竹塹國樂節自2010年開辦以來，已創造19萬人次參與，是新竹市重要藝文品牌，歡迎各界踴躍聆賞，共同感受新竹市豐厚的藝文實力。

市長高虹安指出，國樂是音樂文化的重要傳承，也是新竹市民的共同記憶，新竹市是座充滿創意與活力的城市，也是座重視文化傳承與創新的城市，「2023竹塹國樂節」共有13場室內、室外音樂會及推廣活動，讓市民們感受國樂磅礡的魅力，同時促進國內外音樂文化交流與合作，開創當代國樂不同面貌。

她說，市府相當重視城市文化發展，除了竹塹國樂節之外，眾所期待的「2023風城藝術節」也將於同一天登場，一系列的精采演出成為竹市夏季最重要的藝文盛宴，歡迎國人在暑假期間，前來感受新竹市豐厚的文化底蘊與藝文實力。

文化局長錢康明指出，今年邁入第13屆的竹塹國樂節以《風城樂旅》為主題，規畫13場系列活動，包含3場售票、7場索票、1場講座及2場戶外音樂會，將帶來大師系列、專業系列、校園系列、推廣講座、以市民為主角的國樂小舞臺等豐富內容，為城市增添一抹樂音，讓國樂文化走進市民生活。

其中，本周六的開幕音樂會由新竹青年國樂團擔綱演出，由劉江濱與台灣國樂團葉維仁及古箏演奏家黃偉傑共同揭開序幕。7月29日閉幕音樂會，則邀請著名指揮家閻惠昌、香港演藝學院中樂系主任張重雪及香港中樂團笛子樂師巫致廷，帶來高水準的音樂盛宴，國樂迷肯定不能錯過。

此外，今年國樂節將由全國學生音樂比賽中獲得佳績的新竹市高中、國中及國小國樂團，分別於7月2日《天籟初音》及7月8日《樂音飛揚》音樂會演出，並邀請南區特優團隊同台交流，讓最質樸的樂音在竹塹城迴盪，提供國樂人才們展演的舞台。

文化局同時表示，為鼓勵民眾踴躍參與國樂節，今年規畫「聽國樂．享好禮」活動，提供樂迷限定好禮兌換，憑此屆國樂節3場售票及4場索票，皆不同場次票券，可兌換國樂節桌墊1個。凡到場聆聽7月2日《异境地球村》、7月15日《國樂小舞台》戶外場次，於臉書打卡並設定公開，現場即送紀念小禮物1份，各式好禮數量有限，送完為止。詳細節目資訊可至新竹市文化局官網查詢。