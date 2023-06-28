學生即將放暑假，交通部高速公路局參考近年暑假車流狀況，預估今年暑假期間，國道全線每周五至周日的交通量約為105至107百萬車公里，為平日交通量的1.2倍，高公局透過數據分析國道易壅塞時段、路段，並規劃7月、8月的國道交通疏導措施。
高公局指出，暑假期間周五至周一國道交通量大，周五下午及周六上午南向瓶頸路段包括國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3土城至關西、快官至霧峰及國5南港系統至頭城。
周日下午北向瓶頸路段則有國1西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口、國3竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪及國5宜蘭至坪林等，以及周一下午北向國5宜蘭至坪林路段易有長時間壅塞情形。
高公局表示，暑假每周日15至20時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道高乘載管制。每周五至周一，現有開放路肩照常實施，並視需要機動調整。
替代道路部分，國5頭城往坪林地區，建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61；國6台中往返南投地區，建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。