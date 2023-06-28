暑假國道交通疏導措施。（高公局提供／陳祐誠台北傳真）

學生即將放暑假，交通部高速公路局參考近年暑假車流狀況，預估今年暑假期間，國道全線每周五至周日的交通量約為105至107百萬車公里，為平日交通量的1.2倍，高公局透過數據分析國道易壅塞時段、路段，並規劃7月、8月的國道交通疏導措施。

高公局指出，暑假期間周五至周一國道交通量大，周五下午及周六上午南向瓶頸路段包括國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3土城至關西、快官至霧峰及國5南港系統至頭城。

周日下午北向瓶頸路段則有國1西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口、國3竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪及國5宜蘭至坪林等，以及周一下午北向國5宜蘭至坪林路段易有長時間壅塞情形。

高公局表示，暑假每周日15至20時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道高乘載管制。每周五至周一，現有開放路肩照常實施，並視需要機動調整。

替代道路部分，國5頭城往坪林地區，建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61；國6台中往返南投地區，建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。