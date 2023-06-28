《少年事件處理法》修法採「行政輔導先行」制度， 7月1日上路，彰化縣政府為充實輔導少年人力量能，招聘7名少年輔導員，月薪近4萬元，吸引許多社工人才轉換跑道投入。彰縣府今天為設在彰化縣警局內的「彰化縣政府少年輔導委員會」揭牌，日後對曝險少年將以柔性輔導代替昔日的威權教化。

彰化縣副縣長林田富、彰化地方法院少年及家事庭庭長黃楹榆、彰縣警局長張國雄、社會處處長王蘭心及彰化縣保護少年婦幼協進會理事長高娟娟等人，共同為「彰化縣政府少年輔導委員會」揭牌，並視察少輔會行政組、輔導組及少年警察隊各項工作成果。

林田富指出，《少年事件處理法》修法後，曝險行為少年由少輔會先行辦理行政輔導工作，輔導經評估後，輔導有效時，辦理結案；輔導無效時，請求少年法庭處理，希望在上述機制下，少年能過透過先行輔導給予協助，避免過早進入司法體系，這次少輔會招聘7名少年輔導員，將可充實輔導人力量能。

少輔員的工作內容為辦理彰化縣少年輔導委會偏差行為少年輔導，曝險少年行政輔導先行、社會安全網、毒品防制基金等相關工作，以及少輔會業及臨時交辦事項等工作。彰縣府表示，經錄取聘用的約聘少輔員月薪約3萬9960元至4萬2120元，約聘少輔督導月薪約4萬6440元。

彰縣警局長張國雄表示，過往警察會以較威權、訓誡的方式對待偏差行為少年，但隨社會變遷，應以柔性輔導方式代替威權式教化，減少其發生觸法案件及進入司法處遇的機率，感謝縣府支持，少輔會新辦公廳舍順利完成整修，期許少輔員能開啟少年輔導新的里程碑。