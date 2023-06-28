助攻夏日胃口大開，超商鮮食用清涼、酸辣兩特色直搗感官神經，觀察涼麵每年市占15億商機，便融和泰式風味搭上旅遊熱潮順風車；另外，好拿捏份量的點心類同樣以辛香調味，將麻辣鍋變身成包子、雞翅口味點燃食慾，相關類別業績有望再增1至2成。

7-11「芝麻葉海鮮佐義式油醋沙拉」，159元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

曾推打拋雞拌麵、綠咖哩飯的7-11，觀察酸辣風味的泰式料理持續熱銷，今年業績較去年同期呈現倍數成長，與米其林一星餐廳頌丹樂打造「泰式烤雞冷麵」，加入泰國直輸魚露和辛香料調製的道地醬汁，搭香料醃漬烤雞腿，不怕吃到滿身汗也能享飽足感。

7-11「頌丹樂-泰式烤雞冷麵」，89元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

OKmart「六扇門泰式涼麵」，75元。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OKmart分析聯名品憑藉話題特色可較同質性商品業績高出1倍，於是也聯手鍋物店六扇門將泰式酸辣湯底改造成「泰式涼麵」，號稱檸檬清香與辣椒等多種辛香料混合，酸爽香辣瞬間在口腔噴發。

無獨有偶，全家也將火鍋風味混搭鮮食，看好先前推出逾60多款熟食後帶動熟食區業績成長3成，今夏決定聯手青花驕，將麻辣鍋變身翅包飯、大肉包等，28日起開賣，其中SOHOT炎選炸烤物店舖限定的「青花椒麻翅包飯」也是亮點之一，將黃金翅包飯搭花椒粉等麻辣香料製成，堆疊雞肉與糯米飯香氣，8月8日前買再送私品茶玉米濃湯。

萊爾富「薄多義蒜辣烤雞野菇麵」，89元。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富也玩聯名策略，攜手義式餐廳「薄多義Bite 2 Eat」推4款鮮食，其中「蒜辣烤雞野菇麵」運用辣椒與蒜頭炒出美味醬汁，再與蒜香雞腿排、烤香菇、烤鴻喜菇一同爆香激發食慾，7月25日前搭指定飲料享合購價省10元。熱愛義式料理也可嘗鮮7-11新品牌「莎拉沐Salad Mood」中的「芝麻葉海鮮佐義式油醋沙拉」選用鮮嫩烤智利銀鮭、鮮蝦與魷魚圈，透過海味襯出沙拉清甜，別具一番異國風味，7月9日前搭馬修嚴選原味鮮乳優格購買可省10元。