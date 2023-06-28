國民黨參選人侯友宜與高雄前市長韓國瑜整合進度各界關心，台南市前議員謝龍介今日出任侯友宜競選辦公室組織副召時表示，侯市長跟韓市長任何問題一通電話都可以解決，沒有那麼複雜。

謝龍介說，他跟韓市長很有交情，就跟兄弟一樣，韓市長心心念念中華民國前途與台灣安全，明天回來有約見面，也溝通過好幾次。

謝龍介說， 當初侯市長跟大家報告他們經常通電話，當初也是兩人協調由侯市長發布，但有好朋友與韓粉說不相信，但「我們所說的句句屬實」，男人跟男人之間，一句話、一通電話就解決的，沒有那麼複雜的。