7-11暑期同樂會首波千場報名開跑！統一超商好鄰居文教基金會支持在地永續，7月1日起與荒野保護協會推出《我的蔬果好朋友，開FUN啦! 》手掌繪本和《動物餐廳開飯啦!》DIY點餐遊戲素材，共同倡議低碳飲食與建立良好的惜食習慣。凡7月間參與暑期同樂會實體限定場次，就有機會獲得免費地瓜乙顆，活動預計舉辦2千場。

統一超商好鄰居文教基金會支持在地永續，倡議低碳飲食與建立良好的惜食習慣。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

為深耕社區經營，好鄰居基金會與7-11於2009年聯手推出「好鄰居同樂會」，隨著永續意識逐漸抬頭，自2020年起更與7-11獨家開發推出永續DIY繪本素材，為讓親子可以輕鬆學習永續，素材提供全民免費下載，至今已累積開發逾30款親子共讀DIY繪本素材、超過15萬次下載、影響超過36萬人次。

7-11此次也熱情響應暑期永續好鄰居同樂會活動，凡七月報名參與暑期同樂會的實體限定場次，活動結束後將有機會獲得免費地瓜乙顆，數量有限，送完為止。