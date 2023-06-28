《劫機七小時》劇照。（AppleTV＋提供）

號稱全英國最性感男星伊卓瑞斯艾巴，現在是接棒新任007呼聲最高的演員之一，他將以監製、主演的身份帶來新作《劫機七小時》，化身談判專家拯救飛機上200名乘客。26日伊卓瑞斯艾巴率團隊出席記者會，身著輕便套裝的他熟男魅力不減，讓台下粉絲直問：「你怎麼這麼帥！」伊卓瑞斯艾巴笑回：「我只能說，帥這件事很主觀。」

主創團隊提到拍攝《劫機七小時》的背景故事，編劇喬治凱表示，某天他如往常一樣上下班搭乘地鐵，突然他想到，如果此時發生緊急事件讓大家無法逃生，這該如何是好？他再抬頭看看地鐵上乘客，有帶著小孩的爸媽、也有在休息的上班族「事件的起源從何而來？會不會後面那個看似瘦小的男孩就是主謀？」喬治凱提出關鍵：「在飛機上若遭遇不測，無論你是頭等艙還是經濟艙，大家的生命都在『同一條飛機上』。」伊卓瑞斯艾巴在此時突然一震：「該不會我是你故事裡的瘦小男孩吧？」身高189公分的他此話一出，令大家笑開懷。

提到在小空間拍攝武打戲的困難，伊卓瑞斯艾巴喘口大氣並說：「真的很難，但也就是因為小空間，所以觀眾在看時會跟著一起緊張。」伊卓瑞斯艾巴跟導演吉姆菲爾德史密斯都在探討：「如何讓觀眾身歷其境？」。導演吉姆菲爾德史密斯補充，這部影集拍了120天，半數的時間都在夏天，每一場戲都要找來大量的臨演坐在飛機裡面，大家一起天天演出緊張、刺激的劫機事件，實屬不易，目的就是為了讓觀眾能真的感受劫機過程的震撼。

萬一真的遇到劫機事件呢？針對這個問題，導演吉姆菲爾德史密斯分享，他曾與真實經歷過劫機事件的人討論，對方提到一個關鍵：「在飛機這種狹小空間，你對時間的實感會非常不同，更何況是在如此緊急的當下。」伊卓瑞斯艾巴則說：「萬一真的遇到，我會眼觀鼻、鼻觀心，管好我自己，反正我不會想要逞英雄。」他不忘提醒：「但影集裡《劫機七小時》的伊卓瑞斯艾巴可不一樣，他將會以一人之力智取劫機客。」《劫機七小時》將於6月28日Apple TV＋全球首播前兩集，每週三上線新集數。