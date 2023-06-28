台南市議員林燕祝日前質詢市府體育局「最高層」涉及霸凌及騷擾女下屬，引發各界關注。當事人今天透過律師黨苴睿發表聲明，指「任何性騷擾案件都不應該淪為政治操作」；對此，林燕祝除覺得「莫名奇妙」，還強調她根本不知道當事人是誰，也沒有與對方接觸，只是因為接獲陳情書，基於民代的責任，以及同為女性的心情，質詢此事，絕無政治操作。

市議會定期會總質詢26日進行自由發言時，林燕祝指出，近日她的服務處收到1封陳情信，請她替體育局的女同事伸張正義；該女職員長期受到最高長官的霸凌與性騷擾，投訴政風室卻不了了之，讓她不得不出面陳情，希望幫幫體育局內部女同仁免於恐懼。

林燕祝還表示，許多性騷擾事件都是在權勢、身分不對等的情況下發生，市府一再爆出這種醜事，讓她感到非常遺憾，要求市長黃偉哲查個清楚，甚至還應該成立獨立的性平專責機關，不能就這樣算了。

當時，黃偉哲答詢強調，此案將依性騷擾防治法的規定處理；如果法令允許，也願成立跨局處任務編組處理性騷事件。市府體育局長陳良乾表示，此事件發生在體育局成立之前，他於2周前才接獲申訴，除立即報告市長，體育局內部性平委員會亦啟動調查，並訪談兩造當事人。

今天上午黨苴睿透過臉書發表「台南市體育局性騷擾案件簡要聲明」，指「謝謝台南市長黃偉哲知情後緊急處置，本律師自受當事人委託以來，從未與林燕祝議員有任何接觸，僅有請體育局局長秘書婉拒林燕祝議員之「關心」，任何性騷擾案件都不應該淪為政治操作，本律師受託特發此文，敬請各方讓被害人可以休息，詳細內容被害人還沒有準備好面對。如果有問題請直接連絡本律師，不要打擾被害人。再次感謝台南市市府在近日內的幫忙與協助。」

對此，林燕祝感到「莫名奇妙」；她表示，她的服務處約在本月20日接到陳情書，由於信中明指涉嫌霸凌及騷擾女下屬的是「最高層」，她直覺認為應有此事，但又不敢直接詢問體育局，生怕打草驚蛇，因此才在本月26日的總質詢自由發言時間揭露此事。

林燕祝表示，她不知道誰是被害人、誰又是加害人，只是基於民代職責，以身同為女性的心情，公開質詢此事，要求市府查清楚，那來的「政治操作」。

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