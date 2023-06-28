針對庫存去化狀況，董事長徐文一表示，半導體高庫存逐漸去化，第3季可望漸露曙光，訂單回籠，營運將回歸正軌。預計2023年第三季起隨半導體市場完成庫存去化，訊芯集團越南北江廠投入生產，大陸與越南兩地持續拓展新客戶與新產品，在橫向與縱向發展多元下，將與主要客戶繼續維持緊密的合作關係，將帶動集團2023年的營運表現。

董座也提到，持續推動大陸、越南兩地量產，越南北江廠今年5月已開幕，未來一年可望試產量產，訊芯歐美客戶將以越南廠供貨為主，而大陸廣東中山廠則支援大陸客戶供貨，中山廠亦持續擴展新客戶。

看好2023年半導體終端市場，繼智慧型手機之後，智慧家居、電動車、雲端運算等終端應用市場將帶動整體市場新一波增長趨勢，加上受惠越南廠產線布置陸續完成，未來一年訊芯營運動能可望將逐步轉佳。

白宮衝刺全美寬頻網路建設，持續看好光纖產業將成為未來優勢。徐董表示，400G光纖模組產品可在今年底量產，而800G預計明年量產，以美系客戶為主，公司也啟動51.2T高速傳輸的矽光子晶片共同封裝光學元件(CPO)技術試樣產品，AI伺服器熱潮下，目標2025年起正式獲AI伺服器大量採用。

在5G、AI等技術應用推升了全球資通市場對於高速傳輸的需求，根據研究機構LightCounting數據，2022年上半年全球光模組市場規模合計已達到約42.5億美元，同比大幅增長約25.2%，到2027年該市場規模將成長到93億美元，期間800G及以上光模組將成為市場主要成長動能，訊芯集團在光纖收發模組產品技術已有多年高良率之經驗，生產技術到已具800G水準並持續往下一世代技術精進，預期2023年光纖高纖收發模組產品將繼續挹注營運動能。

訊芯-KY周三上午舉行股東會，會中順利改選新任董事，其中鴻海(2317)半導體策略長蔣尚義當選，會中也通過訊芸電子科技申請在大陸證券交易所上市案。至於訊芯旗下訊芸電子科技赴陸掛牌上市，徐文一說明目前申請進展，暫定明年提出申請，後續需待1年至1年半作業處理流程。

訊芯承認通過每股配息新台幣1.16961239元，除息交易日為7月27日，現金股利並預計於8月25日發放。

蔣尚義當選董事，並由蔣尚義出任董事長，徐文一則續任總經理。徐文一認為，蔣尚義先前擔任過台積電(2330)共同營運長，目前又是鴻海半導體策略長，可望整合鴻海資源，擴大半導體版圖。