據觀察者網引述《紐西蘭先驅報》報導，6月27日，紐西蘭外交部長馬胡塔在接受採訪時表示，紐西蘭總理希普金斯受邀訪華，反映出新中關係的「成熟」。報導稱，馬胡塔在採訪中談及今年3月在北京與中國大陸國務委員兼外長秦剛的會談。她形容此次會談「非常激烈」，稱「中國在表達利益關切的方式上非常堅定自信」。關於會議中激烈討論哪些具體議題，馬胡塔沒有進一步透露。

不過她隨即提到，「雙方能夠達成讓我們的總理受邀訪問中國，這一事實反映了兩國關係的本質，是多麼成熟。」馬胡塔表示，這種成熟還體現在雙方進行激烈討論的同時，還能商定讓紐西蘭貿易代表團隨總理訪問中國大陸。

據新華社此前報導，3月24日，秦剛在會見馬胡塔時指出，建交以來，中新始終堅持相互尊重、平等相待、合作共贏、求同存異，雙邊關係實現長期穩定發展，成為不同社會制度、歷史文化、發展階段國家友好關係的典範。去年，兩國領導人成功會晤並達成重要共識。雙方要認真落實，推動中新全面戰略夥伴關係在新時代取得更大發展。

馬胡塔表示，紐方堅定奉行一中政策，期待加強高層交往和人文交流，拓展各領域合作，續寫更多成功故事。

值得一提的是，今年，是中紐關係第二個50年的開局之年。6月25日至30日，紐西蘭總理希普金斯率領代表團訪問中國大陸，這也是他就任紐西蘭總理後首次訪華。

彭博社此前報導稱，希普金斯率領的代表團由近30人組成，其中包括紐西蘭貿易部長和旅遊部長，以及恆天然集團、紐西蘭航空公司等大型企業的高管。

促進中紐經貿合作是希普金斯本次訪華的重點。他在出訪前表示：「代表團的人員構成反映了我們尋求出口產品多樣化的目標。向中國出口乳製品、肉類和木材等傳統商品依然很重要，但支持電子遊戲、健康和醫療保健等新興產業也非常重要。」

6月27日，國家主席習近平在人民大會堂會見來華進行正式訪問的希普金斯。

中方駐紐西蘭大使王小龍上周在《紐西蘭先驅報》就中紐關係和希普金斯總理訪華發表署名文章。文章指出，務實合作是中紐關係不斷前行的重要推動力。中紐經濟高度互補，利益深度交融。兩國雙邊貿易額從建交初的700萬紐元增加到2022年的400多億紐元。去年，《區域全面經濟夥伴關係協定》和中紐自貿協定升級議定書正式生效，為兩國經貿合作注入新的活力。

文章稱，經貿和務實合作為兩國人民帶來高質量的產品和服務，創造了大量收入、稅收和就業機會。雙方正探索在應對氣候變化、清潔能源、電動汽車、韌性基礎設施建設、新興技術、醫療保健等領域的合作，相信希普金斯總理此訪將有助打造雙方務實合作新增長點，助力兩國高質量發展。