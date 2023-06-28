36歲蕭敬騰昨（27日）宣布求婚成功，對象是大14歲的經紀人Summer（林有慧），獲得外界祝福。而他過去在選秀節目《超級星光大道》結識的戰友楊宗緯，目前在廈門鄉下租屋，過著閑靜的日子。

楊宗緯2007年參加選秀節目《超級星光大道》第1季，獨特的唱腔征服無數的歌迷，卻因謊報年齡而退賽，近年都把演藝重心放在海外，除了去年在美國賭城舉辦「唯愛宗緯」音樂會，還是大陸綜藝節目《追光吧》嘉賓，發展得相當不錯。

楊宗緯住在廈門鄉下。（圖／微博@聲生不息官微）

該節目曾公開楊宗緯在錄影空檔與其餘男星閒聊的畫面，他自爆住在廈門的鄉下，總坪數60坪，但月租僅3000塊人民幣（約台幣1.3萬），相當平易近人，他笑稱日子過得舒適、無壓力。許多陸網友得知楊宗緯的住處CP值如此高，猜測他可能住在島外，因為廈門島內很難有這麼便宜的價格。

至於金曲歌王蕭敬騰，他2017年砸下2億台幣入手台北市南港區豪宅「天開圖畫」，該豪宅的別墅產品僅有5戶，有獨立前後院，空間規劃極重隱私，且擁有依山傍水的景色，蕭敬騰曾在節目中大方開箱內部，有畫廊、健身房、游泳池、重機收藏室以及2個廚房，飯廳不但是挑高的，地板更採用空中走廊設計，整體看起來寬闊又氣派。