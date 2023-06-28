經過志工手工修復完成的淡蘭古道中路。（市議員陳冠羽提供／張志康基隆傳真）

淡蘭古道是國內第一條國家級綠道，每年都會舉辦一次淡蘭古道會師活動，由北北基宜四個縣市輪流主辦，今年由基隆市主辦，將於7月15日舉行。基隆市政府歡迎民眾一起參與，體驗這百年山徑的思古幽情。

基隆市政府為這次的大會師，設計了「朝聖輕走」、「山水健行」及「暖東健走」三條路線，串聯暖暖老街、暖暖商圈、暖暖親水廊帶、暖江橋自行車步道及暖東峽谷步道等淡蘭百年山徑亮點。

朝聖輕走路線從暖暖火車站出發，經過暖江橋、轉進基隆河右岸自行車步道，透過基隆河岸旁的自行車道，串連瑞芳、暖暖、七堵和汐止河岸空間。另外，山水健行路線也是從暖暖車站出發，拾階而上走到金山寺，飽覽基隆河匯流處、八堵鐵橋。下山後衍著河谷走向暖暖百年雙生土地公廟及百年幫浦間，與一旁百年雙龍橋相互呼應，還可登上親水吊橋，一同來到暖暖親水公園。

暖東健走路線暖東峽谷步道為淡蘭百年山徑中路的起點，市府更完成暖東峽谷環山遊憩步道改善工程，以手作步道及生態工法的方式，改善環山步道及生態解說指標。市府自即日起開放民眾參與這次的大會師，歡迎民眾踴躍報名。

對於市府推動淡蘭古道會師活動，身為「淡蘭義工隊」的一分子，基隆市議員陳冠羽表示，我們團隊多年來不斷倡議淡蘭古道中路、北路起點在暖暖，並持續以各種實際行動串連推動。

陳冠羽說，很高興四年一次的大會師回到基隆主辦時，能有具體展現的成果。比如暖東峽谷已有兩段步道由志工手作修復，今年基隆社區大學步道學課程即將實作第三段；去年年底的亞洲步道大會的「徒步嘉年華在暖暖」健走，更將暖暖推上國際舞台。

呼應此次「淡蘭百年山徑暖暖徒步走」大會師活動，陳冠羽說，他與團隊也協調讓基隆市傳統文藝農業協會的「自然而藍，享受自然@暖暖」市集活動，在同日舉辦，讓暖暖的曝光度最大化。期盼透過多元行動設計串連，鼓動地方一起共好，再創暖暖榮光。