（系通科技今(28)日股東會通過更名為「正能量智能」，並納入能率集團旗下。圖／業者提供）

系通科技（5348）今（28）日舉行股東會，通過正式更名為「正能量智能」，並納入能率集團旗下，朝向運動大數據智能運動穿戴與虛實運動通路等運動事業發展，打造運動事業整合平台，從運動製造正式跨入運動服務市場。

系通科技（正能量智能）前三大股東，分別為能率網通（8071）持股15.64％、財政部國有財產署北區分署持股15.54％、能率網通法人代表董事長胡湘麒持股6.11％。

近年能率網通積極布局運動相關產業，看好疫後大眾對於運動＝健康的意識大幅提升，運動產業商機逐漸放大，未來將打團體戰，將旗下其他運動品牌整合至系通科技，包括專辦三鐵賽事及教練課程之LEADER鐵人公司、專業自行車服務之106 club等。

能率集團表示，將透過策略聯盟提供消費者更多運動專業服務，以三鐵運動為核心，打造全方位運動相關平台，並透過Chatgpt等AI智能結合，提供更多運動樂趣，增加會員並擴大運動營運版圖。

系通科技過去以生產智能運動穿戴裝置為主，主力產品為智能三鐵手錶、腳踏車用等電子產品，今年第一季轉盈，每股賺0.09元，在5月收購馬拉松世界公司後，持續獲利。未來系通科技（正能量智能）將由單一運動裝置製造商，跨入運動整合平台，整合運動資源進並提供消費者全方位運動服務需求。

旗下馬拉松世界（Marathon World）於2011年成立，發展網路交流平台供跑友上傳運動紀錄，分享、蒐集國內外各大賽事資訊及紀錄，提供運動玩家完整的交流平台，讓運動更豐富及有趣，並透過虛實通路提供運動發燒友相關運動產品，透過專業建議，讓消費者選擇適合之商品，目前旗下有三家實體店面分別在台北、新竹及高雄，將持續拓點。