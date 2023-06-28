俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）兵變流產，美媒引述獲悉情報的美國官員稱，前烏克蘭戰事指揮官蘇洛維金（Sergey Surovikin）事先知悉瓦格納兵變行動；另外官員也推測，瓦格納首腦普里格津至今「還活著」，可能是因為他與蘇洛維金之間的聯盟關係。

《紐約時報》（New York Times）27日引述匿名美國官員指出，美方正在了解有「末日決戰將軍」封號的蘇洛維金，是否協助普里格津（Yevgeny Prigozhin）的兵諫行動，

官員也表示，有跡象顯示，其他俄軍將軍可能支持普里格津企圖拉下俄國防部領導層的行動；另外，現任、前任美國官員都指出，除非普里格津相信其他位高權重的人會來協助他，否則他不會發動起義。

Breaking News: A Russian general knew of the Wagner chief’s mutiny plans, which raises questions about possible support in the military, U.S. officials said. https://t.co/tvTfYJBgUB — The New York Times (@nytimes) June 28, 2023

官員表示，俄羅斯總統普丁現在必須決定他是否相信蘇洛維金協助普里格津，以及他該如何回應。俄羅斯聯邦安全局（FSB）27日撤銷對瓦格納及普里格津的兵變指控，但官員及分析師指出，如果普丁發現蘇洛維金更直接協助瓦格納的證據，普丁將沒有太多選擇，只能拔除他的指揮官職位。

部分前美國官員表示，如果普丁認為蘇洛維金事先知悉普里格津的計畫，但沒有提供支援，他可能會留下蘇洛維金，分析師指出，至少現在普丁傾向全部歸咎於普里格津。

俄羅斯政治觀察家與評論人鮑諾夫（Alexander Baunov）表示，普丁並不願意撤換人員，但如果情資顯示蘇洛維金涉入，「這點可能會改變」。

另外高階美國官員推測，普里格津與蘇洛維金的聯盟關係，或許說明了在瓦格納拿下南部軍區總部、軍事挺進莫斯科後，為何普里格津「還活著」。

值得注意的是，瓦格納23日展開兵諫行動後，蘇洛維金當天曾發布影片，呼籲在烏克蘭的俄軍持續守在陣地，不要加入起義，「我呼籲你們停止，敵人正在等待我們國家的內部政治情勢惡化」。

瓦格納兵變後，蘇洛維金拍片呼籲停止。

不過一名美國前官員評論，這段影片比較像是「人質影片」，認為蘇洛維金的肢體語言顯示，他對於砲轟和他有相同看法的前盟友感到不自在。

■俄軍高層其他分裂跡象

還有其他跡象顯示俄軍高層出現裂痕，例如另一名俄軍中將阿列克謝耶夫（Vladimir Alekseyev）也拍片砲轟瓦格納行徑是在俄羅斯及普丁「背後捅刀」，不過幾小後，另一支影片又顯示他在瓦格納佔領的俄南頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）與普里格津交談。

‘This is a military coup.’

Russian General Vladimir Alekseyev has called Wagner Group's actions a ‘stab in the back’, urging them to cease their opposition. #Russia #MilitaryCoup #NationalSecurity 🇷🇺 pic.twitter.com/TN1TjJc2sU — CGTN Europe Breaking News (@CGTNEuropebreak) June 24, 2023

Wagner head Prigozhin has popped up in Rostov, with both Colonel General Yunus-Bek, Deputy Minister of Defense, and Lt. Gen. Vladimir Alekseyev, deputy chief of Russian military intelligence. pic.twitter.com/jLJvuSCyNJ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 24, 2023

美國前駐俄大使麥弗爾（Michael McFaul）評論，這起事件中有太多「怪異」事情，顯示還有許多沒弄清楚的「共謀」。他說：「想想看有多麼容易就拿下了羅斯托夫市，俄羅斯到處都有武裝衛兵，然後突然間沒人做事了？」

獨立專家及美國、盟國官員指出，普里格津似乎相信，當他的車隊挺進莫斯科時，大部分俄軍會站在他這邊。

「末日決戰將軍」蘇洛維金是少數在俄烏戰事中被西方讚譽的俄羅斯將領。

■美官員透露情報 希望拉下更殘暴的「末日將軍」

美國官員強調，目前都還只是初步情報，美方一直避免公開討論瓦格納兵變事件，主要是怕被莫斯科指控是西方精心策劃。

不過《紐時》指出，美官員仍有意透露能損害蘇洛維金名譽的消息，因為外界認為，他比其他俄軍將領更有能力、也更殘暴，他下台將有利於烏克蘭。

前官員指出，蘇洛維金並不支持推翻普丁，但似乎同意普里格津的看法，認為俄羅斯防長蕭依古（Sergei Shoigu）及參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）必須下台。

智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深研究員馬西科特（Dara Massicot）評論，蘇洛維金是功勳卓著、但有爭議紀錄的將領，據信他受到士兵們尊敬，而且能力很強。

報導指出，俄羅斯入侵烏克蘭的戰事中，蘇洛維金及普里格津是少數受到西方分析師讚譽的俄國軍事領袖，

蘇洛維金2022年10月獲普丁任命為烏克蘭戰事指揮官，不過今年1月就被吉拉西莫夫取代，淪為副手。

針對報導，俄羅斯駐美大使館並未回應。