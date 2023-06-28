高市議會今（28）日趕在閉幕前，三讀通過《淨零城市發展自治條例》，高雄市長陳其邁指出，高雄所有的碳排占全國20％，這項法規通過後，各局處目的事業主管機關，能每2年訂定減碳的白皮書跟自願檢測報告書，盼達到2030年減碳30％、2050淨零目標。

高市淨零城市發展自治條例成為「氣候變遷因應法」公布以來，首部地方淨零法規，《淨零城市發展自治條例》明定2030減量30％、2050淨零目標，並以強化政府治理、輔導產業調適、市民生活參與、落實公正轉型為4大核心，期望發揮公部門帶頭示範、產業以大帶小、全民參與精神。該自治條例後續將函報中央，待行政院核定後公布施行。

陳其邁受訪時指出，高雄市到目前為止跟2005年基準年做比較，減碳13.2％，總共877萬噸的碳排，相當於台北市一整年碳排量。這次有法治基礎，未來將成立永續及氣候變遷因應推動會，來要求各局處目的事業主管機關，能夠每兩年訂定減碳的白皮書跟自願檢測報告書，來訂定合理可執行的減碳目標。

陳其邁提到，去年成立產業減碳的大聯盟，希望以大帶小，讓整個供應鏈也能因應國際減碳趨勢跟法規要求，像歐盟的CBAM等來擬定一個具體的目標，減碳不僅是在所謂的國際的趨勢，也包括碳管理、碳費等，這些都成為一個企業在計畫競爭力非常重要指標。

陳其邁指出，高雄市所有的碳排量占全國的20％，尤其高雄石化、鋼鐵為主的產業占比在GDP貢獻度非常高，因此對於高雄而言，淨零的轉型迫切需要，所以也因應產業結構轉型，除了數位及淨零的雙軸轉型外，更重要的是要讓所有的產業在下一波國際產業的競爭中保持競爭力。

高市府環保局說明，自治條例除了明定各機關權責分工外，將以2年為一期訂定管制目標，並推動減碳行動方案及提出碳預算，也透過「淨零政策白皮書」結合碳預算制度，作為淨零施政框架，並以「淨零自願檢視報告」追蹤成果，此外更要求各目的事業主管機關撰寫各自「淨零永續報告書」，讓減碳工作真正落實至局處施政當中。