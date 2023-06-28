人權會主委陳菊日前公開表態，除籲政府暫停執行死刑，更提及將「逐步推動廢除死刑並促進社會對話工作小組」。國民黨新北市議員、侯友宜競選工作室發言人呂家愷痛批，民進黨執政兩屆「已經忘本」，不僅顧不好台灣，還選擇站在民意的對立面。同時他舉出多起過去震驚台灣的社會案件，表示人民早就對「可教化」論述感到絕望。

呂家愷認為民進黨執政太久，早就背離基層民意太遠，他認為「以民為天，顧好台灣。」是每一位執政者都應該具備的思維，這也是侯友宜在競選總統的核心思想，「反對廢死」，也正是在這個核心價值下的立場之一；呂家愷強調，讓犯罪者在嚴謹、確實的審理後，得到相對應的懲罰，他相信這樣的模式是現階段台灣人民「最能夠接受的」。

呂家愷也進一步分析為何民進黨「已經忘本」。他點出，民眾希望重大犯罪者，能夠付出相對應的代價，背後有代表民眾心理面強列存在「對治安的渴望(治亂世得有重典)」；「對公平正義的渴望(殺人就償命)」；以及最重要的，是台灣人民早就對「可教化」相關論點感到深深絕望」。

過去台灣有著不少震驚社會的案例，呂家愷也列舉，包括湯景華在新北市三重縱火釀6死；馬籍長榮女大生不幸遭性侵殺害；台北華山分屍命案；以及李國輝在中和縱火釀9死悲劇，這些犯下重大惡行且幾乎罪證確鑿的情況下，上述嫌犯最終皆免於死刑，呂家愷直言，這不僅是在家屬傷口上二次撒鹽，對於大部分台灣人來說，更是沉重的一刻，當政府無法有效保障人民安全，又要如何承諾會帶給人民「好治安、好生活」？呂家愷急籲民進黨政府，應懸崖勒馬，切莫站在人民的對立面。