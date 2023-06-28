陽明交大獲國科會「下世代通訊系統關鍵技術研發計畫」支持，與光寶科技合作開發「資安通訊情境技術」，近日獲得全球行動通訊產業的年度大獎「國際小型基地台論壇Small Cell Forum（SCF）」評審團特別獎，也入圍「傑出軟體與服務技術獎」，適用於商業用途的小型基地台，是台灣唯一獲獎團隊。

陽明交大指出，小型基地台論壇（Small Cell Forum；SCF）的組織是全球最大且致力於推動全球小型基地台之技術發展、標準制定、互通驗證、場域應用、企業垂直專網應用的國際組織。參與者包含第一線的國際電信營運商、設備商、測試設備商、系統整合商、企業垂直專網營運商。

SCF每年於英國評選出對全球小型基地台產業有技術創新突破、產業推廣貢獻者，頒發小型基地台論壇獎（SCF Awards），是全球行動通訊產業的年度大獎，歷年的得獎者包括AT＆T、Verizon、SoftBank、Nokia、Cisco、Intel、Qualcomm、T-Mobile、Vodafone、Commscope等。SCF獎項是由10位國際分析師、專業記者與網通專家進行獨立評審。

陽明交大電信工程研究所教授李大嵩說，他與助理研究員劉恩成及研究團隊，以O-RAN 管理系統rAPP應用打造及時資安監控與管理方案，針對開放架構導入開源方案的資安風險，開發全自動監控與及時警示技術，並管理最新的資安漏洞，大幅降低5G專網資安風險。

李大嵩也說，在O-RAN SMO資安管理上，更藉由O-RAN標準介面，快速感測網路環境，並據此進行資安風險的分區及分級。

劉恩成也感謝國科會、陽明交大與光寶科技的支持，讓5G O-RAN Security資安管理方案在國際競爭中脫穎而出，此次與光寶科技的O-RAN基地台完成技術整合，後續希望有更多機會在不同場域驗證。

校方指出，5G資訊安全與數位韌性在各大應用場域中都是不可或缺的一環，以5G CT開放架構實現資安防護能量，需要跨領域的資安及通訊技術整合。學校長期投入3GPP／O-RAN等標準組織討論，並作為第三方rAPP／xAPP使用情境的開發及驗證者，提供強健的產官學合作模式，相關成果於已陸續獲得MWC Becelona O-RAN PlugFest SCF等國際組織及展會肯定。