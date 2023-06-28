烏茲別克去年表示有19名孩童因為服用一款印度止咳糖漿中毒身亡。兩名知情人士告訴路透社，這款止咳糖漿的印度製造商使用一種有毒的工業級原料，而非合法的製藥原料。

根據路透社報導，印度藥廠馬立昂生技（Marion Biotech）是自印度瑪雅化工公司（Maya Chemtech India）購得丙二醇（propylene glycol）。熟知馬立昂生技調查案內情的瑪雅化工消息人士說，瑪雅化工沒有可銷售製藥級原料的許可證，「只銷售工業級原料」。

這名知情人士說：「我們不知道馬立昂會用這個原料來製造止咳糖漿。我們未被告知我們的原料將用在哪裡。」由於此案還在調查中，知情人士不願具名。

這兩名消息人士指出，這款糖漿是使用工業級丙二醇製成，丙二醇是一種有毒原料，廣泛用於液體清潔劑、防凍劑、油漆或塗料，並用於增強殺蟲劑效力。

第2名消息人士說：「馬立昂購買商業級丙二醇。他們本來應該採購印度藥典級原料。」他指的是印度對製藥產品成分設定的國家標準。這名消息人士是調查人員，由於調查還在進行中，他也不願具名。

這名調查人員說，馬立昂未先測試過這款原料，就用在銷售到烏茲別克的糖漿中。

根據印度藥品與化妝品規定，製造商有責任確保他們使用的原料安全無虞。

烏茲別克衛生部去年進行的分析顯示，馬立昂製造的止咳糖漿Ambronol與DOK-1 Max中的二甘醇（diethylene glycol）與乙二醇（ethylene glycol）含量超標。這兩種原料是用在非供人類食用的產品中。

烏茲別克今年1月逮捕4名與19名孩童死亡有關的涉案人士，包括兩名進口馬立昂止咳糖漿公司的主管。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1120628