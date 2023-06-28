榮成目前在大中華區有四座低碳造紙廠、12座綠色包裝廠、29座廢紙回收環保站，集團低碳造紙總產能385萬噸，居亞洲前五大。本次聯貸資金除用於償還既有金融負債暨充實中期營運週轉金，也將用於彰化二林廠設置SRF（Solid recovered fuel固體再生燃料）生質能鍋爐及發電設備。

榮成近年響應政府政策，擴大回台投資，繼2013年首度啟動「鮭魚返鄉計畫」、2019年「回台投資2.0」計畫，去年再度啟動「回台投資3.0」計畫，加碼在台投資35億元，分成兩部分進行，一是針對南崁及神岡綠色包裝廠產線自動化及智慧化升級改造，二是規劃在彰化二林廠建置使用SRF生質燃料之鍋爐及發電設備，降低煤炭等化石燃料使用，達到廢棄物資源化的目標。

榮成以全面落實循環經濟模式為營運核心，打造環保科技、低碳造紙及綠色包裝生產線，預計今年湖北新機投產35萬噸後，兩岸低碳造紙總產能將達420萬噸；紙箱神岡廠及長沙廠陸續投產後，綠色包裝總產能將增至15.6億平方公尺。