中鴻鋼鐵（2014）28日召開股東常會，通過配發每股0.35元現金股利。中鴻董事長曾貴松表示，受惠於中國大陸鋼廠減產等效應浮現，國外客戶詢單轉趨熱絡，預期鋼市8～9月築底回升，中鴻眼前將鞏固料源，創造產品差異性，及加強市場區隔，以提升營運業績。

中鴻28日召開的股東會中通過去年財報案與盈餘分配案，其中，盈餘分配案為每股配發現金股利0.35元。

中鴻去年合併營收445.03億元，較前年減少17.19％，稅後淨損9.9億元，每股稅後淨損0.69元。

曾貴松指出，國際鋼價在成'本支撐及需求持續改善下，第4季可望築底回升，但展望未來，鋼鐵環境仍充滿不確定性及挑戰。基此，中鴻除努力做好ESG工作之外，將持續強化靈活優勢，積極開拓市場，同時，鞏固原料料源、創造產品差異性，提升產業鏈附加價值，並加強市場區隔，拓展海外市場，打造中鴻成為值得信賴、永續發展的公司。

總經理朱敏博士表示，今年下半年鋼市表現可望優於上半年，將加強上下游與客戶的關係，且以公司最有利的方式來拓展內外銷市場，期能創造更佳的營運業績。

此外，中鴻今年5月合併營收達32億724萬元，累計1～5月合併營收為164億6,551萬元，較去年同期減少30.77％；第1季稅後純益3億9,484萬元，每股稅後純益0.28元。