在地居民陳先生表示，過去不少車輛不慎摔進溝渠，甚至連人帶車摔入住院，前陣子巷子內有民宅火警，但消防車太長，路口轉不進去，只能由消防員拉起水線徒步進入。 （潘虹恩攝）

台中市烏日區慶光路與溪南路一段680巷路口兩側有深溝卻未加蓋，危險又影響車輛出入，台中市議員曾威28日前往會勘，研議申請溝渠加蓋，將由烏日區公所初步評估經費向農水署提出申請。然，因法規規定申請加蓋超過15公尺需預先支付20年租金，將委請立委林靜儀與中央協商。

烏日區慶光路與溪南路一段680巷周遭不少農田、工廠與住宅，在地居民陳先生表示，過去不少車輛不慎摔進溝渠，甚至連人帶車摔入住院，所幸沒有撞擊到頭部。前陣子巷子內有民宅火警，但消防車太長，路口轉不進去，只能由消防員拉起水線徒步進入。

曾威28日邀請行政院農業委員會農田水利署南投管理處、台中市養護工程處及烏日區公所前往會勘，研議申請溝渠加蓋。曾威指出，路口兩側有農水署建立的灌溉溝渠，落差深達1.5公尺，居民長期希望改善路口狀況，過去曾增設路燈、裝設交通號誌，讓民眾清楚看到水溝方向和道路界線，居民仍希望將水溝加蓋做成喇叭型路口，讓迴車和轉彎空間較大。

曾威說，不過因為農水署有法規限制農田水利設施施工長度超過15公尺以上，需要預先繳交20年的租金給，他認為同為政府機關可以不用收取，也不用擔心會出現申請15公尺卻加蓋超過的情形，「與其礙於法規要花費很多經費繳納租金，不如用來讓工程施作更好」，將請林靜儀到中央協調看法規是否能調整。

烏日區公所表示，將會著手進行初步規畫、評估經費，並提案向農水署申請，若農水署核准通過會再推進後續進度。居民也呼籲，希望相關單位不要只用一句「不符法規」就駁回，畢竟人身安全更加重要。