總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）今（28）日被周刊爆料，與一名已婚隨扈發生不倫戀，後請辭發言人獲准，引發外界熱議。對此，「卡神」楊蕙如今也在臉書發文，為去年推薦谷辣斯選花蓮縣長一事道歉，並痛批，谷辣斯把民眾當白痴。

楊蕙如今表示，由於有家人遭遇酒駕事故而過世，而谷辣斯又隱瞞酒駕的歷史當上民進黨不分區立委，之後再擔任行政院發言人，因此她曾極度討厭谷辣斯。但在去年大選期間，由於太希望花蓮能夠政黨輪替，她選擇了放下原則，支持谷辣斯選縣長，「如今證明，我們在幫她拉票的時候，她在外遇有婦之夫」。

楊蕙如直言，酒駕是種對自己不負責任、還會對無辜他人造成危害的嚴重犯罪行為，此外，酒駕也證明一個人的不自律、不值得信任，「這種人不管在什麼政黨，都不應該有參政權利」。所以，除了要為推薦谷辣斯這個嚴重錯誤道歉，楊蕙如還要加倍譴責她。

楊蕙如呼籲民進黨，要讓原住民參政，有更多值得栽培的人，酒駕、外遇的谷辣斯成為原住民從政的icon（指標），是種對原住民的污辱，所以不要再給她從政權了。另外，針對谷辣斯聲稱自己與隨扈沒有親密行為，楊惠如也在留言區痛批，看到那種滿口謊言、把民眾當白痴的聲明，真的讓人想吐。