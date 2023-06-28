據快科技報導，6月26日，中國大陸最長智慧虛擬軌道線路，四川宜賓智軌快運系統T4線正線，開始載客試運行，即將投入正式運營。該路線由中國大陸鐵建鐵四院設計，全長46.69公里，其中正線29.71公里、支線16.98公里。

其中，主線連接宜賓三江新區與南溪區，是宜賓主城區與南溪區快速聯繫的公共骨架線路；支線打造沿江景觀廊道，發揮智軌交通客運及休閒觀光功能，站台的「每站一景」設計與南溪沿長江景觀廊道相結合，更具觀光性。

全線串聯宜賓市臨港新區、羅龍工業區、南溪區等重要城區節點，設計時速70公里，從三江新區到達南溪區最快只需20分鐘。

全線共設地面站22座、停車場1處，採用首末端車站架空充電軌充電，區間及中間車站由車載儲能電源牽引。

智軌又叫「虛擬軌道列車」，也就是沿著地面畫線虛形軌道行駛的公路列車，通過先進的自動循跡與軌跡跟隨技術，實現車輛在虛擬軌道下的類軌道行駛。

線路採用半共享路權方式，列車到達路口時，通過地磁感應調整信號燈，保證車輛行駛時綠燈亮起。

它融合了現代有軌電車、常規公車的優勢，具有自主導向、軌跡跟隨、全電驅動、智能駕駛等特點。

智軌快運系統T4線是「萬里長江第一城」四川宜賓市第二條即將正式投入商業運營的智軌線路，將進一步推動宜賓建設西部地區最大的智能軌道交通產業基地。

宜賓智軌線網共計7條線路，總里程156公里，其中T1線、T1支線已於2019年12月通車，其他線路正在籌備和建設當中。