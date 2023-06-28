NCC通過鏡電視換董、上架兩案。（圖／范揚光攝影）

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查鏡電視新聞台申請負責人、公司章程變更暨換發執照案，兩案均以4比0過關。民眾黨立委陳琬惠痛批，NCC主委陳耀祥作為號稱獨立機關的首長不僅沒有風骨，更甘為「層峰」鷹犬，實在悲哀！當媒體成為特定政治勢力的禁臠，公器成為打擊政敵的工具，這絕對不是一個人民期待的公平正義的社會。

NCC今審查通過，允許鏡電視登上凱擘、台固集團等共32家有線電視系統的86頻道。陳琬惠在臉書發文指出，非常遺憾，即便在野黨反對、即便公然違反國會決議、即便有高達64％民眾認為政治力介入鏡電視申設案，也阻擋不了NCC主委陳耀祥執行「層峰」意志的堅定決心，鏡電視變更許可案於今日強行闖關成功。

她直言，回顧鏡電視申設歷程，黨政高層可說是連演都懶得演，該媒體高層明目張膽地在內部會議直接說，總統府以洪耀福作為代表告訴陳耀祥「這個是總統的旨意，不是行政院長的旨意，誰來做行政院長這個案子還是要過的」，肆無忌憚地把黑手伸入獨立機關，最基本的民主法治精神慘遭踐踏。

陳琬惠表示，5月初，她在國會質詢的NCC副主委翁柏宗，面對鏡電視已經明顯違反行政處分附款，NCC為何可以裝作沒看見？翁柏宗千篇一律回答要「再調查、再釐清」，時至今日，她也沒看NCC有向社會大眾做出任何的解釋，連這些最基本的問題都還沒弄清，為什麼可以強渡關山？

她說，至於陳耀祥一再以行政程序法作為藉口，表示期限將屆，必須依法審查，也只是在欺騙外行人，因為行政程序法的審查期限只是訓示規定，過去就有案例因為爭議未明而延後審議；昨日更有NCC官員在媒體上打臉陳耀祥，因為鏡電視諸多爭議未解，依規定都可暫停審查時間，不受行政程序法限制。

她感嘆，令人不勝唏噓的是，面對NCC的違法濫權，當年綠營高喊「黨政軍退出媒體」的知識份子，在權力與利益的誘惑下，也早已墮落沉淪；而陳耀祥作為號稱獨立機關的首長不僅沒有風骨，更甘為「層峰」鷹犬，實在悲哀！

最後，陳琬惠指出，當媒體成為特定政治勢力的禁臠，公器成為打擊政敵的工具，這絕對不是一個人民期待的公平正義的社會。