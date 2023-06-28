遊戲股王鈊象（3293）28日舉行股東會，董事長李柯柱表示，2023年的三大成長動能來自於七大遊戲平台、遊戲授權商品及商用機台。全年應有雙位數的成長，希望可以維持15％的年營收成長率。

李柯柱表示「2022年對鈊象而言是大豐收的一年」。營收為119億元，年增6％，稅後純益54.86億元，每股稅後純益38.88元。股東會通過現金股利35元。

該公司表示，2022年最主要的成長力道來自於遊戲產品的授權，例如，美國兩大授權平台及東南亞授權平台等，授權業務較2021年時成長7億元，年增達20％。

展望2023年，歐洲市場的博奕執照預定年底前會拿到，2024年歐洲市場的遊戲授權業務可望順利開展。今年在美國第二授權平台的業績，有機會從每個月500萬成長至1,000萬元台幣。東南亞市場也會有成長。

但是該公司認為，因為疫情趨緩，全球景氣不明，消費力道下降，未來是否仍夠維持快速成長，保守看待，但整體而言，2023年的業績可望維持穩定成長。