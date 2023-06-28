總統府提供

蔡英文總統今天表示，錯假訊息攻勢已成為台灣等民主國家所面臨最困難的挑戰之一。我們致力與周邊國家和民主夥伴合作，也已針對軍事整備度啟動一系列計畫，以妥善因應現在和未來的挑戰。我們不會將安全夥伴的協助視為理所當然。臺灣絕不會尋求軍事對抗。但當民主體制遭受威脅時，我們也會全力捍衛自己，尤其是積極打擊錯假訊息攻勢。

世界新聞出版協會（WAN-IFRA）在2013年之後首度重返亞洲，擇定在台灣舉辦世界新聞媒體年會，今天上午舉行開幕式，蔡英文總統以英文致詞表示，很開心看到超過600位來自全球80多國的媒體專業人士及領袖，因新冠肺炎疫情而延宕兩年後訪台，特別歡迎諾貝爾和平獎得主、菲律賓新聞網站《拉普勒（Rappler）》執行長瑞薩。

她說，近年來，許多國際媒體專業人士在台灣駐點，加上各位的蒞臨，印證了台灣捍衛媒體自由及言論自由的努力，也向世界展現台灣極為重視此重要的民主支柱。

在新聞自由方面，她指出，台灣向來被評為最自由的國家之一。在今年美國「自由之家」公布的「全球自由度報告」中，台灣於滿分100分中獲得94分，列為區域中的自由國家。在「公民自由」項下，台灣在言論與信仰自由方面獲得滿分。我們的新聞媒體被評為「整體上是自由的，反映出不同的觀點，並積極報導政府政策。」

去年《經濟學人資訊社》報告，台灣被評為「全面民主」，居亞洲之冠。今年，無國界記者組織（RSF）發布的「全球新聞自由指數」，台灣進步3名，在180個國家之中排名第35。

蔡英文表示，這項成就是台灣威權時代民主先進們犧牲而來的結果，也是我國政府和充滿活力的公民社會成員努力耕耘數十年的成果。

然而，她說，近年來威權勢力不斷以我們辛苦爭取而來的自由為目標。還有接連不斷對台灣的媒體環境施加影響力的企圖，以及持續提供大量資金進行大規模的錯假訊息攻勢，同時廣泛利用內外宣傳影響台灣的民主。台灣公民所享有的網路、媒體及社群媒體自由，正被用來侵蝕臺灣的民主。

蔡英文引用瑞典「多元民主計畫」（V-Dem）的資料，臺灣境內所傳播的假訊息數量，已經連續10年超過世界上任何國家。並表示，此類錯假訊息攻勢具有多重目標。他們試圖分化我們的社會，使公民相互對立，並破壞民眾對民主制度和官員的信任。此外，他們積極鼓吹民主是混亂和無效率的論述，因此鼓吹應採取較不民主的選項。

蔡英文強調，錯假訊息攻勢已成為台灣等民主國家所面臨最困難的挑戰之一。人工智慧的興起使我們受益，但也使得錯假訊息以前所未有的速度被產出及傳播。這使得遏止錯假訊息更加困難。問題在於我們如何在維護言論自由的同時，反制錯假訊息的傳播？

她說，民主國家因為擔心侵害言論自由，致應對錯假訊息的作法有限。我們不能限制、約束、控制，甚至禁止訊息的自由流通，而必須尊重人民的權利，並讓他們有機會自行決定是否相信某項特定資訊。「在此情況下，政府和公民社會力量就是幫助每個人建立識別真實、虛假或誤導性訊息的能力」。

因此，蔡英文表示，公眾教育或提高公眾意識非常重要。同樣重要的是，提供準確、及時、充分的訊息，並引導每個人從不同的角度思量，以做出自己的決定。我們也需要可信的第三方機構進行事實查核。也就是說，這是一個全體社會的努力。

她說，共同合作或許耗費時間和資源，但這是我們在民主國家保護言論自由的方式。「我想在這裡強調，媒體可以且應該在此扮演角色，或許是一個非常重要的角色」。

蔡英文指出，在台灣，我們已發展出反制錯假訊息的方式。包括我國政府機構定期舉行記者會，並即時向公眾發布官方澄清；部分公民社會組織發表了關於錯假訊息攻勢的深入研究和詳細報告，還協助辨識威權體制的資訊操控手法，讓台灣的使用者更容易進行事實查核。

她說，台灣一直與國際夥伴及友人分享對抗錯假訊息的經驗。我們致力與周邊國家和民主夥伴合作，以防止台灣海峽及東海與南海的武裝衝突。也已針對軍事整備度啟動一系列計畫，以妥善因應現在和未來的挑戰。這些舉措旨在最大程度提升台灣的自主整備度，並展現台灣願意承擔責任的態度。

蔡英文強調，我們不會將安全夥伴的協助視為理所當然。台灣絕不會尋求軍事對抗。我們一直致力於與周邊國家在和平、穩定、可預測且互惠的原則下共存。但當民主體制遭受威脅時，我們也會全力捍衛自己，尤其是積極打擊錯假訊息攻勢。

她也重申，媒體自由和資訊完整性會影響所有人，而錯假訊息則直接影響我們的生活方式。現在，我們應該團結起來，一同討論新聞媒體業和民主所面臨的最迫切問題。