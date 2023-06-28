嘉義地區最近常有午後陣雨，蘭潭及仁義潭水位明顯漲升，2水庫有效蓄水量累計有3400多萬立方公尺，有效容量5成以上，嘉義市政府規畫7月重啟蘭潭夜間音樂噴泉，民眾也期待夏夜在湖畔吹涼風看美麗水舞。

嘉義市蘭潭音樂噴泉今年2月3日起暫停表演至今。（廖素慧攝）

蘭潭水庫音樂噴泉正常演出時段是晚上7時30分、8時30分、9時30分各演出1次，每次10分鐘，因水情緊張，水位低，噴泉難運作，今年2月3日起暫停表演至今，嘉義市政府觀光新聞處觀察蘭潭水位明顯回升，視維修作業進度，目前規畫7月重啟音樂噴泉。

謝小姐說，很期待蘭潭音樂噴泉再開演，夏夜在潭畔吹涼風、看噴泉在湖面舞動，清涼又舒適。

嘉義縣仁義潭水位也逐漸回升。（廖素慧攝）

依據南區水資源局水情資料，蘭潭水位72.55公尺、有效蓄水量704萬立方公尺、有效蓄水率76.36％；仁義潭水位99.14公尺、有效蓄水量1219萬立方公尺、有效蓄水率49.15％；兩水庫的有效蓄水率56.53％。