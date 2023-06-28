現代人越來越晚婚，甚至有不少人不婚不生，旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」轉發一則推文，分享日本30歲女生不願意結婚的理由，包括每天做三餐、聽丈夫說教、不能追劇等，引起網友討論，許多網友感同身受，大嘆還是單身最好，也有網友看完忍不住驚呼日本女生結婚真的很辛苦。

臉書粉專「魚漿夫婦」昨天轉發一則推特文章，一名30多歲的日本女生列出不願結婚的原因，包括洗完澡必須全身塗乳液、保濕，因為先生喜歡膚況好的妻子、必須每天做三餐、不能整天看Netflix、不可以穿緊身褲、聽丈夫說教，以及必須全心全意把孩子教好，這位日本女生更皺眉直呼，真的很討厭生活節奏被打亂。

貼文引起網友討論，有已婚的網友表示，婚後的生活主要還是看嫁不嫁對人，「一條都沒有，我老公把我養的好廢，然後我寧願看動物星球，很有趣」、「日本老婆也太辛苦了吧！台灣大多結婚後才展現自我，化什麼妝、保什麼養啦」、「找到對的人以上幾點全部不是問題吧？」另有單身的網友留言說，太認同了，單身可以做很多自己喜歡的事情，但是結婚以後就不一樣了。

不過，也有網友坦言，日本女生結婚以後真的很辛苦，至今仍有不少日本男生期望老婆婚後做很多事情，甚至還有人聽過日本老婆結了婚都不敢在老公面前卸妝，每天比老公晚睡卸妝、比老公早起來化妝，真的很辛苦。

對此，魚漿夫婦表示「我們不一定要跟別人一樣，也不一定要別人跟我們一樣。」這句話除了女生適用，男生也很適用。所謂的幸福有很多種方式，我們往往看別人很幸福，但其實也有屬於自己的幸福。