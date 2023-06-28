屏東縣政府已辦竣市地重劃區土地標售，2023年共計推出10標10筆建地，分別位於鹽埔鄉鹽南市地重劃區及九如鄉九和、九智市地重劃區優質住宅區內，並訂於2023年7月21日上午9時30分在縣府北棟3樓327會議室開標，底價總計為9335萬8544元。

屏縣政府地政處表示，鹽埔鄉鹽南市地重劃區，目前僅存一筆抵費地，周邊緊鄰學區國中、國小及公所等行政機關，且道路已開闢完成，交通便捷，環境清幽，具有優質居住環境品質。

另外九如鄉九智、九和市地重劃區共推出9標9筆土地，皆位處九如核心精華區，臨省道3號兩側（九龍路及東寧路），距國3九如系統交流道僅數百公尺，加上又有高屏二快速公路及高鐵左營站至高鐵屏東站的路線正在規劃中。

附近有巴轆公園、九如國（中）小及鄉公所、警察局及社會福利綜合館，生活機能及環境佳，適合興建優質住宅，交通效益加乘，前景看好。

地政處進一步說明，土地標售作業已在公告中，民眾可前往縣府北棟3樓地政處重劃科索取招標文件及標單，或直接上網屏東縣政府全球資訊網站、地政處網站查詢下載相關資料，有意標購民眾，請把握投標時效，在期限前完成投標。