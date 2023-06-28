農委會林務局與觀樹教育基金會在雲林縣口湖鄉規畫「趣遊成龍摸蛤仔」活動，安排魚塭摸蛤仔、生態養殖、成龍溼地走讀，基金會28日表示活動分為散客與團體報名，暑假期間散客有4梯次，暑假後的星期假日仍有活動，藉此讓民眾了解地層下陷對生態環境、地方產業的影響。

成龍溼地在林務局與觀樹教育基金會10餘年營造下，成為地層下陷區域從劣勢翻轉為優勢的示範點，也是雲林代表性藝術村與台灣西南沿海重要生態熱點，基金會為讓溼地更貼近民眾生活，規畫「趣遊成龍摸蛤仔」活動，5、6月活動反應熱烈，暑假期間加碼辦理。

基金會主任郭淑貞表示，暑假4梯次開放報名，活動內容包括走讀成龍村特殊地景、透過角色扮演遊戲學習生態混養法、到魚塭認識水產養殖大小事、下水體驗摸蛤仔，除了這些寓教於樂的活動，還安排逛在地市集「海口趴」，請大家支持友善農漁產品，有玩有吃又有拿，一起來參與溼地保育。

郭淑貞說，基金會特別租了1處魚塭作為體驗池，以生態養殖方式，混養文蛤、蝦類、虱目魚等，成龍地區因地層下陷，造成農田積水不退，有些改成魚塭，有些則成為溼地，一開始村民對地層下陷都不知如何是好，但在林務局協助下，成功將劣勢翻轉為優勢，也帶動社區的轉型。

郭淑貞指出，暑假期間天氣炎熱，下水摸文蛤最消暑，「趣遊成龍摸蛤仔」活動推出後反應熱烈，名額所剩不多，歡迎大家透過網路報名，活動由林務局支應部分費用，民眾須繳交部分費用。