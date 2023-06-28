軍職退役後，也可以再次找到夢想工作！職業軍人在退役後面對離開軍中熟悉的環境，需要適應新的工作內容與職場文化，許多人更擔心收入落差的問題。因此能挑戰高薪的業務工作成為熱門選項之一，業務所需的自律、謹慎與責任心，也正是許多職業軍人擁有的特質。林祺凱、翁偉綸、林品靜從軍中退役後皆選擇在永慶房屋開啟職涯第二春，他們也大方分享自己脫下軍裝、踏入房仲業的原因與故事。

軍人經歷鍛鍊抗壓性 林祺凱轉職永慶晉升店長、成功買房

有四年軍職工作經驗的林祺凱，曾在軍中看過《奮鬥月刊》內永慶房屋的廣告，埋下心中想做業務工作的種子，退役後擔心跟外界工作接軌不上，但看準永慶房屋完善的師徒制及教育訓練課程，便決定給自己一個機會，加上新人時期有保障收入心裡較踏實，不用擔心經濟上的問題。在軍中訓練主動解決問題的能力、培養強大的抗壓性，讓林祺凱入職第三個月就完成第一筆成交，之後更創下最高月收突破20萬的亮眼成績，今年也成功「成交自己」！買了人生第一間屬於自己的房子。

從房仲新人到現已晉升店長的林祺凱分享，業務本身就強調自律，但升上店長管理ㄧ家店後，才發現當店長的自律性要更強大，還需了解店裡每個人的特質，並把他們放在對的位置，才能達到最佳效益，帶領店內同仁一起創造好業績！

卸軍職、轉房仲 新人林品靜入職三個月就成交

離開軍中後的林品靜求職最擔心「收入的比軍中少」，對轉換跑道後的收入期望至少要5萬，剛好有家人在永慶房屋服務，經由他的說明了解房仲經紀人工作，為了挑戰高薪下定決心進入房仲業闖蕩。林品靜分享，在軍中培養的毅力，幫助我在工作上成交ㄧ位看屋許久，卻遲遲未下決定的客戶，中間不斷溝通需求、只要ㄧ有物件適合就帶他去看，從中逐漸培養信任感、更深入了解客戶喜好，堅持不放棄最後終於成交，領悟到：「成交沒有捷徑只有堅持不放棄！」

林品靜補充，在永慶有一對ㄧ的師父會帶你上軌道、適應新工作，跟著師父跑行程，從實務中學習應對、服務技巧，絕對不會只是紙上談兵。現在還屬於新人階段將持續向前輩們學習，讓自己的房產知識與服務技巧都更上一層樓，且收入都有達到當初的期待，入職不到ㄧ年創造最高月收8萬表現，未來也會持續刷新自己的紀錄。

林祺凱(圖右)、翁偉綸(圖左)、林品靜(圖中)從軍中退役後皆選擇在永慶房屋開啟職涯第二春。（圖/永慶房屋提供）

30歲轉職不嫌晚！翁偉綸加入永慶一年年薪逼近百萬

另一位在陸軍服務長達9年的翁偉綸，因為想有更多與家人、朋友相處的時間，決定趁30歲前轉換跑道，選擇總價高的房地產業。翁偉綸分享，選擇永慶是因為家人過去曾跟永慶買過房子，留下良好的印象，加上5萬保障收入在工作銜接過程中沒這麼大壓力，師父除了指導新人外，也會幫忙尋找物件來銷售，讓新人時期就有許多成交機會，入職第一年年薪已經逼近百萬，未來想買車跟房子，而現在的工作環境能幫助更快達成目標。

翁偉綸有感於自己從軍人蛻變成房地產專家，深入了解房地產相關法律、關注財經新聞了解市場動態，並能替客戶解答疑惑，這些轉變僅花了一年多時間，歸功於團隊及師父的帶領，而這些成長家人們也都看在眼裡，很開心偉綸轉職後的進步。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，軍職退役後找工作大多擔心「不知道能做什麼」、「能否適應新職場」及「收入落差」問題，永慶提供業務新人前12個月每月5萬收入保障，即使零經驗挑戰房仲也ok！且在永慶做業務是有底薪的，業務新人保障期過後，每月有36K，業績獎金另計，再加上永慶獨有的月月晉升制度，沒有年資限制，只要表現達到標準就能申請升遷為自己加薪。軍人自律、高度責任感的特質，正是能在房仲業務工作好好發揮的利器，歡迎退除役官兵加入永慶房屋的服務行列。