榮成紙業目前於大中華區建有4座低碳造紙廠、12座綠色包裝廠、29座廢紙回收環保站，集團低碳造紙總產能385萬噸，位居亞洲前五大。本次聯貸資金除用於償還既有金融負債暨充實中期營運週轉金外，亦將運用於彰化二林廠設置SRF(Solid recovered fuel；固體再生燃料)生質能鍋爐及發電設備。榮成紙業近年積極響應政府政策，擴大回台投資，繼2013年首度啟動「鮭魚返鄉計畫」及2019年「回台投資2.0」計畫，於去年再度啟動「回台投資3.0」計畫，加碼在台投資35億元，分成兩部分進行，第一部分針對南崁及神岡綠色包裝廠之產線自動化及智慧化升級改造，第二部分則規劃於彰化二林廠建置使用SRF生質燃料之鍋爐及發電設備，以降低煤炭等化石燃料使用，達到廢棄物資源化的目標。

榮成紙業以全面落實循環經濟模式為營運核心，積極打造環保科技、低碳造紙及綠色包裝生產線，預計今年湖北新機投產35萬噸後，兩岸低碳造紙總產能將達420萬噸；紙箱神岡廠及長沙廠陸續投產後，綠色包裝總產能將增至15.6億平方公尺。另已於2022年啟動全營運據點碳盤查及產品碳足跡盤查，竭力完成2050淨零排放之目標。此外，榮成紙業於2022年獲頒第15屆台灣企業永續獎「台灣百大永續典範企業獎」，並已連續6年獲「企業永續報告書獎」肯定。

第一銀行持續推動綠色金融及永續發展，2022年攜手母公司第一金控囊括「台灣企業永續獎」6項大獎，第一金控更連續5年蟬聯DJSI世界指數成分股，並獲金管會選入永續金融先行者聯盟成員，為唯一入選之公股金融機構，而本聯貸案亦納入ESG指標連結利率條款，以鼓勵企業遵循永續發展原則，持續實踐永續經營。