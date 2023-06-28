結合苗栗縣、新竹縣、新竹市政府、新竹科學園區管理局及園區科學同業公會組成的交流平台，27日在三義西湖渡假村米蘭會議室舉行首場「園縣市共好高峰會」，會中針對科學園區周邊交通問題、推動潛在投資廠商的引介與轉介、先導公車計畫及企業提供大專生實習名額等重要議題，集思廣益，期藉科技量能描繪智慧城市發展藍圖，會中建立攜手打造共好共榮生活圈的共識。

「園縣市共好高峰會」由科學工業園區科學同業公會理事長李金恭發起，今年2月舉行籌備會後成立合作平台，訂定每3個月輪流開1次高峰會，期結合公私部門資源，研擬利多提案並因應問題癥結尋求解決方案。

首次高峰會率先在苗栗登場，出席人員有苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、科管局局長王永壯及同業公會理事長李金恭；另有縣市政府業務相關局處主管及銅鑼、竹南兩園區廠商代表列席，強化會議的深度與廣度，以發揮更大效益。

此次高峰會討論事項，包括上次籌備會列管的6項提案，由各相關單位說明目前執行進度；其中有5案已達成預定目標不再列管，僅竹縣提案有關闢駛竹北國道1以東至竹科巡迴巴士提案，尚須做運量評估並協調新竹市政府公車合作，決議繼續列管。

另討論新竹市與苗栗縣政府研擬新增的7項合作提案，以及新竹市包括循環經濟等3項臨時動議，由提案單位說明合作內容，廣泛聽取對應機關的意見，以尋求解決或改善良方。

主辦方的苗栗縣長鍾東錦，歡迎並感謝來賓撥冗出席高峰會。鍾東錦說，感謝李金恭發起高峰會，新竹縣長楊文科與新竹市長高虹安有高瞻遠矚的見解，以及對科技業的鼎力支持，共同促成有助於竹竹苗3縣市和園區發展的交流會議；他希望藉大家齊聚一起的機會，以輕鬆的心情討論議題，充分交流意見，把3縣市和園區有效連結，最終能夠共創更好、更棒的生活圈。

楊文科與高虹安一致認為，這項高峰會確有其必要性，亦有助與會單位交流、互補，更加團結合作且互相支持，如此一來，要推動各單位有關環保、交通、科技、健康及福利等新創或改善事項，更可以化解阻力達到預期目標，共同為園縣市建構一個宜居安定的環境。

王永壯與李金恭也樂見平台強化橫向溝通，加速作業流程，未來會全力配合縣市政府的建議，讓產業永續經營，並營造更優質的職場和生活環境。

至於新增的7項提案，不少牽涉跨縣市政府及產、學各領域，包括苗栗縣提出的推動潛在投資廠商設廠的引介和轉介，在銅科增設巡迴巴士接駁點，擴大新竹科學園區竹南基地暨周邊地區特定區計畫，改善竹南園區停車問題，促園區廠商提供相當名額給3縣市大專生工讀或實習，以及新竹市提案的鼓勵瀝青道路工程適量使用廢玻璃再生料，在先導公車計畫中建置公車充電場域。新竹市政府的3項臨時提案，則包括園區及竹竹苗共同推動垃圾費隨袋徵收、加強職場代謝症候群轉介及凍卵補助等。

會中均先由提案單位說明細節後，再進行意見交流及討論，多數提案極具建設性與前瞻性，普遍獲得跨縣市首長的鼎力支持，同時也獲科管局和公會承諾盡力配合推動，攜手推動循環經濟、永續產業及交通順暢策略，並兼顧青年就業、職場環境與員工健康等環節。

另，由於苗北藝文中心為國內首例非六都地方行政法人區域性的專業場館，高峰會主持人鍾東錦在會議結束前，邀請藝文中心的藝術總監林佳瑩簡報場館屬性和營運狀況，希望科技廠商在支持員工休閒舒壓的同時，支持苗北藝文中心的永續經營，科技、藝文相得益彰。

林佳瑩指出，苗北適合國內外各類性音樂、戲劇、舞蹈表演及展覽、研習、訓練等多元用途，歡迎新竹縣市、園區有大型展演活動，多加利用並與藝文中心進行館際交流。