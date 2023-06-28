詹宏志說明之所以造成虧損，是因為錯誤、膽怯的決定，加大行銷想扭轉下滑趨勢但止不住競爭力惡化情勢，導致原先執行長去職，後來找來張瑜珊擔任執行長，希望提出藥方進行改革、重回有競爭力道路。

詹宏志說，這是網家再一次受到營運虧損的挑戰，面臨必需再改造的窘境，上次網家碰到第一次大挑戰是在2006~2007年B2C市場競爭，網家一度達七季度虧損、股價下滑至20元以下，當時網家進行服務大提升、同時建構自主物流，雖然當時建造自主物流並未被外界看好甚至認為沒有必要自己做物流，但網家在掙扎二年多後慢慢做出成效，重回自體成長，並擺脫Yahoo競爭。

目前網家再度重新面臨營運虧損，必須重新聚焦，因此，網家先把轉投資做整理、且目前仍在進行中，也把有負擔的子公司業務也都做了整理，但是像Fintech業務，2021年還有4億多元虧損，2022年損益兩平，今年第一季就已貢獻網家1億多元，這類有貢獻的業務就會繼續推動。

至於何時轉虧為盈，詹宏志說，2006~2007年時的虧損花了七個季度的時間轉虧為盈，這一次究竟要花多久時間不敢講，但希望比之前來得快。

詹宏志認為，目前網家在營運上碰到最大的困難還是來自母公司本身，網家以「用戶日常可靠好夥伴」做為經營理念，強調要從3C走出來，加強與用戶日常生活連結，過去網家的3C比重過高，也需要做調整，將以客戶為先、了解客戶的需求及痛點是什麼 ，讓客戶對購物體驗有感，必須回到科技公司初衷。2006~2007年網家自建倉庫已轉成對消費者提供更好的服務的承諾，且與傳統B2B倉庫不同，網家還自己寫倉儲系統，當時沒有人說是對的，但現在證實是對的。

這次網頁改版，網家花了很多努力，希望從競爭中重新變成有力量的公司，另外，網家也檢視成本，去年第四季進行成本調整但還不夠。

目前維持人工倉及自動倉，第一季也增加很多資譴人員費用，也增加了雲端及行銷費用。第一季另外還要面對問題是營業衰退，因全世界3C品牌都在處理庫存，去年同期大家因疫情需求大力採購遊戲及相關設備，今年全部停下來，3C原本營業額占比很重、就因此變成重災區，預期3C買氣下半年恢復。

A7是近年PChome比較大的投資，詹宏志認為，網家覺得要做更有承諾的投資，而A7可視為台灣最大全自動化倉儲，就是一個很好的投資。

股東會亦通過延攬台灣人工智慧發展基金會董事長杜奕瑾，擔任網家獨立董事。