必勝客「霸王功夫雞翅」選用完整三節翅，更一次推出黑蒜、秘製香料、辣起司三種獨門口味。（必勝客提供／朱世凱台北傳真）

速食店為了搶買氣，用特色商品、聯名策略搶抓民眾視線。繼光香香雞29日起特別攜手「怪獸之王－哥吉拉Godzilla」推出套餐與周邊玩創意；必勝客則不只賣披薩，開賣雞翅組合餐，讓喜愛獨享的消費者有的新選擇。

繼光香香雞29日開賣氣勢十足的「哥吉拉重量餐」，內容附有豐富的4種炸物，包括香香炸雞(L)、阿根廷魷魚、墨魚甜不辣(海苔)、田字薯餅(3片)再附上哥吉拉限量聯名貼紙乙款，不管貼在安全帽或者背包上都相當酷炫，每份套餐399元，另外加價購799更可預購全球限量版哥吉拉造型碗，29日起全台門市開放預購9月即可到店取件。

必勝客即日起推「霸王功夫雞翅」，號稱三節翅雞肉鮮嫩，有黑蒜、秘製香料、辣起司三種獨門口味。「秘製香料」口味充斥十三種香料交融出的香氣，前中後段不同的氣味堆疊回甘；「黑蒜」口味刷上在地小農栽種蒜頭搭配濃郁雞汁、雞油特調的蒜香黑醬；「辣起司」口味使用特製粉紅色辣起司粉裹於外皮，咬開後濃濃起司香氣在口中漫開，辣度緊隨其後。

該款個人餐包含2隻三節雞翅、一份薯瓣或薯金幣、一杯330ml可樂或七喜，只要178元起。多人同享則可點「霸王功夫雞翅」分享餐499元起，使用PK APP選購「霸王功夫雞翅」一份(2隻)，再享加1元多一件副食（黃金薯瓣或薯金幣）。

頂呱呱「好運喵喵餐」199元，呱呱包和地瓜薯條等明星商品一次滿足。（頂呱呱提供／朱世凱台北傳真）

頂呱呱則和momo聯名，7月11日前推出「好運喵喵餐」75折特價199元，內含原味雞腿1隻、呱呱包1顆、阿勇雞塊4塊、地瓜薯條1份、可樂系列(M)1杯，聯名包裝背景印有眾多貓咪及好運的塗鴉，正面則是一尊祈福御守，由頂呱呱吉祥物化身的喵阿勇，為大家招財招好運。