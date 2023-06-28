彰化永靖鄉公所出租第6公墓設置太陽能光電發電系統，引發當地民眾不滿，本月20日高舉「官司勾結」、「黑箱作業」布條到公所抗議；代表會主席林致安與多名代表因不滿鄉長魏碩衛甩鍋，在公開合中影射代表會勾結光電廠商，28日現身地檢署按鈴申告加重誹謗，要魏碩衛給交代。

永靖鄉公所2020年辦理第6公墓設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫，同年10月11日永靖鄉前鄉長詹木根及多名鄉民代表受邀參加標售案典禮，並拍照留下合影。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

永靖鄉公所響應中央綠能政策，2020年辦理第6公墓設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫，最終由中租電力公司得標，同年10月11日永靖鄉前鄉長詹木根及多名鄉民代表受邀參加標售案典禮，並拍照留下合影。

不過當地鄉親質疑太陽光電板會產生熱島效應，恐影響當地蔬菜、菊花等農作生長，公墓鄰近四芳、福興、竹子、崙美村民組成自救會，本月20日到公所抗議。當時鄉長魏碩衛表示，抗議的代表都有參加動土，不解為何現在又抗議，將召開協調會還原真相，要給村民交代。

林致安（中）強調，現在魏碩衛當鄉長了，不但不承擔責任，只用一張照片就想甩鍋給所有代表，這樣對於其他代表很不公平。（吳建輝攝）

林致安與代表副主席黃玉雪、代表詹勳英、吳國隆等28日現身地檢署，表示，本月20日在公所三樓大禮堂舉辦「反對設置太陽能板陳情案暨說明會」時，魏碩衛拿出當時參加標售典禮的合照，影射照片裡多名代表涉及官商勾結，足以讓鄉親產生懷疑，嚴重影響代表們的聲譽。

林致安強調，魏碩衛還甩鍋他完全不知情，但2020年時他擔任代表，不可能沒有接到邀請，現在他當鄉長了，不但不承擔責任，只用一張照片就想甩鍋給所有代表，這樣對於其他代表很不公平，因此現身地檢署控告魏碩衛，以捍衛自身清白。

代表會主席林致安與多名代表因不滿鄉長魏碩衛甩鍋，在公開合中影射代表會勾結光電廠商，28日現身地檢署按鈴申告加重誹謗，要魏碩衛給交代。（吳建輝攝）

對此魏碩衛表示，對於代表提告感到錯愕與遺憾，強調會議上所做的陳述均可受公評，照片取自公所臉書公開貼文，絕無刻意妨害代表們名譽，希望能回歸本案焦點，共同解決光電案爭議，盼能與代表們坐下來溝通，公所方面也會盡最大努力尋求代表會的支持。